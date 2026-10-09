Souveraineté financière : lancement officiel de l’Agence africaine de notation de crédit 

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Ce mercredi 7 octobre 2026, l’Agence africaine de notation de crédit a officiellement vu le jour à Maurice, une initiative portée conjointement par l’Union africaine et le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs. Baptisée Africa Credit Rating Agency (AfCRA), cette nouvelle institution entend rompre avec le monopole des géants anglo-saxons pour offrir une grille de lecture ancrée dans les réalités économiques locales.

Jusqu’ici, le marché mondial restait dominé par le triumvirat Moody’s, S&P et Fitch. Problème : leurs grilles d’analyse, souvent formulées exclusivement en devises étrangères, négligent les dynamiques propres aux marchés locaux et conduisent à une surestimation chronique du risque africain. Cette perception biaisée pèse lourdement sur la facture des emprunts, renchérissant artificiellement le coût du capital pour les États comme pour les entreprises continentales.

Outre cette sévérité jugée excessive, la couverture du territoire demeure très parcellaire. Sur les 55 États membres de l’Union africaine, seuls 32 font l’objet d’un suivi par le trio dominant, laissant près d’une vingtaine de pays complètement invisibles pour les investisseurs internationaux. En proposant des analyses adaptées et en élargissant la notation aux économies négligées, l’AfCRA vise à dynamiser la profondeur du marché tout en attirant des capitaux jusque-là frileux.

Le défi capital de l’indépendance

Cependant, le pari est loin d’être gagné d’avance : pour peser face aux mastodontes du secteur, l’agence devra avant tout imposer sa crédibilité. La principale interrogation réside dans sa neutralité, car l’Union africaine ne saurait être à la fois juge et partie. Conscient que cette étiquette pourrait fragiliser la réputation de l’institution, le management de l’AfCRA insiste sur les garde-fous juridiques déployés tout au long du processus fondateur.

« Le parcours a été assez long du point de vue législatif, du point de vue de l’Union africaine, avec toutes les consultations nécessaires menées au sein des régions et du continent, et cela afin de nous donner les garanties nécessaires que l’AfCRA serait indépendante de l’Union africaine. », a souligné Sifiso Falala, directeur général par intérim de l’agence.

Face à des agences privées déjà implantées à l’échelle régionale, l’AfCRA devra rapidement faire ses preuves auprès des investisseurs institutionnels. Sa capacité à délivrer des évaluations rigoureuses et exemptes d’ingérence politique déterminera si l’Afrique réussit enfin à faire entendre sa propre voix sur l’échiquier financier mondial.