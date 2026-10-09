Gabon : le gouvernement veut auditer et renégocier les conventions économiques de l’État

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Le gouvernement gabonais envisage de passer au crible les conventions économiques conclues entre l’État et ses partenaires. Lors du Conseil des ministres du 8 octobre 2026, présidé par Brice Clotaire Oligui Nguema, la mise en place d’une Commission nationale de révision des conventions économiques a été approuvée. Cette structure aura notamment pour mission d’inventorier, d’auditer et, si nécessaire, de proposer la renégociation des accords existants, particulièrement ceux liés à l’exploitation des ressources naturelles.

La gestion des conventions économiques constitue un enjeu majeur pour un pays dont les ressources naturelles occupent une place importante dans l’économie. Au Gabon, les accords conclus avec les opérateurs économiques déterminent notamment les conditions d’exploitation, les engagements des investisseurs et les avantages attendus par l’État. La décision gouvernementale vise ainsi à disposer d’une meilleure connaissance de ces engagements et à examiner leur conformité aux intérêts économiques nationaux.

Un audit des engagements économiques de l’État

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, la future commission sera chargée de procéder à l’inventaire des conventions économiques signées par le Gabon. Cette première étape devra permettre d’identifier les accords existants et d’en examiner les principales dispositions.

L’audit portera ensuite sur les conditions contractuelles et les engagements des parties. En fonction des résultats, certaines conventions pourraient faire l’objet de propositions de renégociation. Il ne s’agit donc pas d’une remise en cause automatique de l’ensemble des contrats.

Préserver les intérêts économiques nationaux

La démarche pourrait permettre à l’État de réexaminer les retombées économiques de certains partenariats, notamment dans les secteurs liés à l’exploitation des ressources naturelles. L’enjeu concerne aussi bien les recettes publiques que les engagements contractuels des opérateurs.

Le gouvernement souligne néanmoins la nécessité de respecter les obligations internationales du Gabon et la sécurité juridique des investissements. Cette exigence devra encadrer les éventuelles négociations afin de préserver la crédibilité contractuelle de l’État.

Des résultats encore attendus

La création de cette commission fait l’objet d’un projet de décret comprenant sept articles. Le communiqué ne précise toutefois ni le calendrier des audits, ni le nombre de conventions concernées, ni les critères qui guideront leur éventuelle révision.

Au-delà de la mise en place de cette structure, l’efficacité de la démarche dépendra de la transparence des évaluations et des résultats obtenus. Pour le Gabon, le défi sera de mieux valoriser ses ressources tout en maintenant un cadre contractuel prévisible pour les investisseurs.