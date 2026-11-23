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Trois élèves du lycée privé Saint-Thomas-d’Aquin de Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, dorment désormais à la prison centrale de Yené. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, ces jeunes gens ont été placés sous mandat de dépôt à l’issue de leur présentation devant le juge des mineurs. Ils doivent répondre d’accusations particulièrement graves de viol en réunion commis au préjudice d’une élève de leur propre établissement.

La victime, identifiée sous les initiales P.E.O.O., est une jeune fille âgée de 20 ans qui présente la particularité d’être à mobilité réduite. Les suspects, quant à eux, sont des compatriotes répondant aux initiales R.M., A.O. et R.M., âgés respectivement de 15, 16 et 17 ans. Tous trois sont scolarisés en classes de 6e et de 5e.

D’après les premiers éléments recueillis lors des investigations et relayés par L’Union, le drame se serait noué le 30 octobre dernier. Ce jour-là, les trois adolescents et la jeune femme se sont rendus à la chute d’Awai, un site situé dans le deuxième arrondissement du chef-lieu provincial, initialement dans le but de profiter d’une baignade. Malheureusement, cette sortie récréative a pris une tournure tragique : profitant de l’isolement et de la vulnérabilité de leur camarade, les trois garçons lui auraient imposé des rapports sexuels successifs.

Le courage de la dénonciation et l’action de la justice

De retour au domicile familial après cette épreuve, P.E.O.O. a trouvé la force de briser le silence. Elle s’est confiée à sa mère sur le calvaire qu’elle venait de subir. Réagissant avec diligence, la mère de la victime a immédiatement saisi l’antenne provinciale de la Police judiciaire (PJ) du Haut-Ogooué en déposant une plainte officielle.

Comme le précise l’article de L’Union, cette démarche a déclenché l’ouverture immédiate d’une enquête. Les officiers de police judiciaire (OPJ) ont rapidement procédé à l’interpellation des trois élèves mis en cause. Lors de leurs auditions respectives dans les locaux de la police, R.M., A.O. et R.M. ont tenté de se dédouaner en se rejetant mutuellement la responsabilité des actes reprochés.

En attente de jugement

Cette ligne de défense n’a toutefois pas convaincu l’autorité judiciaire. Déférés devant le juge des mineurs au terme de leur garde à vue, les trois adolescents ont été formellement inculpés et écroués à la maison d’arrêt de Yené. Ils y resteront détenus en attendant la poursuite de l’instruction et la tenue de leur procès, où ils devront répondre de ces faits présumés devant la justice gabonaise.