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Le ministère de la Défense nationale a annoncé la circulation de convois militaires sur l’axe Libreville-Ntoum-Bifoun-Lambaréné, du 23 au 30 novembre 2026. Ces déplacements sont liés à un exercice militaire multinational organisé à Lambaréné et dans ses environs. Dans un communiqué lu dimanche 22 novembre au journal télévisé de Gabon Télévision, les autorités appellent les usagers de la route à faire preuve de prudence.

Baptisé « JECS 26 », cet exercice réunira des éléments des forces de défense et de sécurité gabonaises, les forces armées ivoiriennes ainsi que les forces françaises. La phase gabonaise, placée sous la séquence « WEDIA », se déroulera dans la ville de Lambaréné et ses environs. Cette manœuvre vise notamment à renforcer la coopération militaire et le partage des compétences entre les pays participants.

Des convois militaires et des mesures de sécurité sur la RN1

À cet effet, d’importants convois logistiques militaires sont prévus entre Libreville et Lambaréné. Le ministère précise que le trajet aller s’effectuera à partir du lundi 23 novembre, tandis que le retour vers Libreville est programmé à compter du lundi 30 novembre. Ces déplacements concerneront principalement les localités situées le long de la route nationale 1.

Par ailleurs, des mesures particulières de régulation et de sécurisation de la circulation routière seront mises en place sur les axes concernés. Ces dispositions visent à limiter les perturbations liées au passage des convois et à garantir la sécurité des usagers. Le ministère invite ainsi les automobilistes à respecter les consignes de sécurité et à redoubler de prudence durant cette période.

Appel à la vigilance des populations riveraines

En outre, les populations vivant le long de la route nationale 1 sont appelées à limiter, autant que possible, leurs déplacements et les regroupements aux abords de cet axe pendant le passage des convois. Une attention particulière est demandée concernant les jeunes, afin d’éviter tout incident lié à la proximité des véhicules militaires.

À travers cet exercice, les forces armées des trois pays entendent renforcer leur coopération et mutualiser leurs compétences. Le ministère de la Défense nationale remercie les populations concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il leur présente également ses excuses pour les éventuels désagréments occasionnés par ces mouvements militaires.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire