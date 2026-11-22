Ecouter l'article

Le malaise s’amplifie au sein des établissements d’enseignement technique et professionnel de Libreville. Réunis en urgence au Lycée technique national Omar Bongo (LTNOB), les syndicats SYNETECPRO et SYNAPE-TP ont tiré la sonnette d’alarme face à un climat scolaire jugé intenable. Entre agressions répétées contre le personnel éducatif et retards de paiement persistants, les représentants des enseignants ont fixé un ultimatum aux pouvoirs publics.

La sécurité constitue la première urgence soulevée par la communauté éducative. Au LTNOB comme au lycée technique de Bikélé, des groupes d’élèves ont récemment fait irruption dans les ateliers et les salles de classe pour y lancer des cocktails Molotov, mettant directement en péril la vie des apprenants et des professeurs. Face à l’inefficacité d’une police scolaire accusée de « copinage » avec les fauteurs de troubles, l’inquiétude gagne les rangs.

« Nous avons la peur de continuer à travailler dans des conditions où nous nous sentons en insécurité. Nous disons non, ça n’en est trop. Nous ne voulons pas qu’un enseignant meure pour que l’administration centrale prenne la chose à bras-le-corps », a martelé Fernand Boungoundza, secrétaire général du SYNAPE-TP.

Pour endiguer ces violences, les syndicats réclament le renforcement des effectifs de police, le recrutement de surveillants plus jeunes, la fermeture des commerces entourant l’amphithéâtre ainsi que la délocalisation du complexe voisin Dito, accusé d’alimenter les troubles au sein du lycée.

La colère financière autour des vacations impayées

À cette crise sécuritaire s’ajoute un profond ressentiment financier. Plusieurs mois après la clôture des examens de l’année écoulée, les enseignants attendent toujours le règlement de leurs vacations. Un blocage administratif d’autant plus mal vécu que des inégalités flagrantes sont pointées du doigt par les responsables syndicaux. « Nous n’allons pas à chaque fois revenir faire le combat pour percevoir ce qui nous est dû », déplore Fernand Boungoundza.

De son côté, Ghislain Nguema Mve, secrétaire général du SYNETECPRO, dénonce une gestion à deux vitesses. « Il y a des gens qui gagnent 20, 25, 30 millions de vacations par an, et ce ne sont pas les enseignants. On ne peut pas nous retarder le paiement des vacations et continuer à chosifier l’enseignant qui doit gagner ses 100 000 francs d’une semaine de travail. », a-t-il indiqué.

Ultimatum fixé au 7 décembre

Outre les impayés et l’insécurité, les syndicats s’inquiètent de l’avenir des stages professionnels et de la lenteur des régularisations administratives qui freinent leurs carrières. Déterminés à obtenir gain de cause, les deux organisations prévoient de saisir officiellement leur ministère de tutelle dès lundi. Une assemblée générale décisive se tiendra ensuite le 7 décembre prochain. En l’absence de réponses concrètes d’ici cette échéance, les enseignants menacent de suspendre purement et simplement les cours sur l’ensemble du réseau technique et professionnel.