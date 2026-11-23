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Une scène d’une rare violence a perturbé le calme du lycée Thuriaf-Bantsantsa (LTB) de Port-Gentil. Comme le rapporte le quotidien L’Union, un jeune homme de 19 ans, identifié sous les initiales K. H., a semé la panique au sein de l’établissement le vendredi 23 octobre 2026 aux alentours de 16 heures. Ancien pensionnaire de ce lycée dont il avait été renvoyé l’année précédente, l’individu s’y est introduit clandestinement avant de s’en prendre physiquement au censeur 1.

Pour tromper la vigilance des surveillants postés à l’entrée, K. H. a usé d’un subterfuge bien rodé. Revêtu de son ancienne tenue scolaire, sac au dos, il s’est fondu dans la masse des apprenants pour franchir le portail sans éveiller le moindre soupçon. Une fois dans l’enceinte de l’école, son comportement a toutefois rapidement trahi ses intentions.

Il a d’abord pris pour cible un élève, D. A., à qui il a soutiré la somme de 1 000 francs. Refusant de subir ce racket en silence, la victime est aussitôt allée alerter le censeur 1. Alors que ce responsable pédagogique s’approchait du suspect pour tirer l’affaire au clair, la situation a brutalement dégénéré. D’un geste vif, l’intrus a plongé la main dans son sac, en a extrait une paire de ciseaux et a porté un coup au censeur avant de prendre la fuite.

Une cavale de trois semaines

Si l’agresseur a réussi à quitter les lieux sur le moment, plusieurs élèves témoins de la scène ont formellement reconnu son visage. L’enquête a immédiatement été confiée à la Brigade anti-criminalité (BAC) du commissariat central de la capitale économique. Les forces de l’ordre ont alors déployé diverses stratégies de recherche pour localiser le fugitif.

Leur persévérance a fini par porter ses fruits le lundi 16 novembre dernier, mettant un terme à plus de trois semaines de cavale. Placé en garde à vue et interrogé par les officiers de police judiciaire, K. H. a tenté de minimiser la portée de son acte. Selon les détails relayés par L’Union, il a soutenu s’être rendu au lycée dans l’unique intention de retrouver sa petite amie. Une ligne de défense jugée peu crédible au regard de l’arme dissimulée dans ses affaires et du vol commis sur place.

La sanction judiciaire

Au terme de son audition, le mis en cause a été déféré devant le magistrat instructeur le mercredi 18 novembre. Ce dernier a ordonné son placement sous mandat de dépôt à la prison du Château. Désormais derrière les barreaux en attente de son jugement, le jeune homme est poursuivi pour coups et blessures volontaires avec usage d’une arme blanche, intrusion dans un établissement scolaire et vol.