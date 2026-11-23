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La représentation des femmes dans les parlements du monde progresse, mais à un rythme toujours trop lent. Selon les données publiées en mars 2026 par l’Union interparlementaire et ONU Femmes, les femmes n’occupent que 27,5 % des sièges parlementaires à l’échelle mondiale. Une hausse marginale par rapport à 2025, qui confirme la persistance d’un déséquilibre profond dans l’accès aux espaces de décision politique.

Ce constat intervient alors que les appels à une participation plus équitable des femmes à la vie publique se multiplient. Pourtant, malgré les discours en faveur de l’égalité, la réalité reste marquée par une sous-représentation chronique des femmes dans les instances législatives, où se décident les grandes orientations des politiques nationales. Le rapport souligne que la progression enregistrée en un an demeure de seulement 0,3 point de pourcentage.

Une avancée réelle, mais encore insuffisante

Concrètement, c’est un gain trop faible pour inverser la tendance. Dans plusieurs pays, les femmes continuent de se heurter à des obstacles structurels. Parmi eux, la faiblesse des quotas,le manque d’appui des partis politiques, l’accès limité aux financements électoraux et les stéréotypes persistants sur le leadership féminin. Au niveau de l’exécutif, la situation reste également contrastée. Les femmes demeurent minoritaires à la tête des gouvernements et des ministères stratégiques, ce qui réduit leur poids dans la définition des politiques publiques.

Pour ONU Femmes, cette lente évolution montre que l’égalité politique ne peut être atteinte sans réformes plus ambitieuses et sans un engagement clair des États. Au-delà des chiffres, l’enjeu est démocratique. Une représentation équilibrée dans les parlements permettrait de mieux refléter la composition des sociétés et d’intégrer davantage les priorités portées par les femmes dans les débats publics. À ce rythme, cependant, la parité politique mondiale reste encore lointaine,et demande à agir maintenant.