YouthConnekt Africa 2026 : le Gabon et le PNUD peaufinent le départ de la délégation gabonaise pour Kigali

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À quelques jours de l’ouverture du 8ᵉ Sommet YouthConnekt Africa, qui se tiendra du 25 au 27 novembre 2026 dans la capitale rwandaise, les autorités gabonaises passent à la vitesse supérieure. Le vendredi 20 novembre 2026, le ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la Vie associative, Paul Ulrich Kessany Zategwa, a reçu en audience la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Gabon, Rokya Ye-Dieng, afin de caler les derniers détails logistiques et stratégiques de ce déplacement.

Cette séance de travail a permis de passer en revue l’organisation matérielle du voyage ainsi que le dispositif d’encadrement réservé aux jeunes entrepreneurs sélectionnés pour porter les couleurs du Gabon. L’ambition affichée par Libreville et l’agence onusienne dépasse la simple représentation protocolaire : il s’agit de placer ces jeunes pousses dans les meilleures dispositions pour défendre leurs modèles économiques.

Sur place, les participants gabonais devront capitaliser sur les espaces de réseautage, capter l’attention des investisseurs internationaux et identifier des partenariats techniques ou financiers capables de faire passer leurs entreprises à l’échelle supérieure.

Kigali, carrefour continental de l’innovation et de l’emploi

Créé en 2017, le Sommet YouthConnekt Africa s’est imposé au fil des éditions comme l’un des principaux forums africains dédiés à l’autonomisation économique des nouvelles générations. L’événement fait converger au même endroit décideurs publics, bailleurs de fonds, leaders d’opinion et créateurs de richesses autour des défis de l’insertion professionnelle et de la transformation structurelle du continent.

Pour cette huitième édition, articulée autour du thème « Shaping the Generational Mission » (Façonner la mission générationnelle), les échanges mettront l’accent sur le rôle moteur de la jeunesse dans la définition des politiques de développement.

Pérenniser l’accompagnement au-delà du sommet

Pour le gouvernement gabonais, cette présence à Kigali s’inscrit dans une stratégie plus large de valorisation de l’initiative privée comme levier de résorption du chômage. Au terme de leur entretien, Paul Ulrich Kessany Zategwa et Rokya Ye-Dieng ont réaffirmé leur détermination à approfondir le partenariat entre le ministère et le PNUD. Car le véritable défi commencera au retour de la délégation : transformer les contacts noués au Rwanda en réalisations concrètes sur le terrain, grâce à un suivi rigoureux et durable des projets entrepreneuriaux gabonais.