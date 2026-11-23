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Le maintien, le 20 novembre 2026, des notes souveraines du Gabon à « CCC− » en devises et « CC » en monnaie locale par Fitch Ratings intervient dans un contexte de réformes budgétaires et de reprise des financements internationaux. Si l’agence souligne la persistance de risques importants liés à l’endettement et aux besoins de refinancement, ses propres projections font apparaître une réduction progressive du déficit public. Entre prudence financière et premiers signaux de redressement, cette notation soulève une interrogation : les mesures engagées par Libreville sont-elles suffisamment prises en compte dans l’appréciation du risque souverain ?

La dernière évaluation de Fitch Ratings met en lumière les contradictions de la situation financière gabonaise. D’un côté, le pays demeure confronté à un endettement coûteux, à des tensions de trésorerie et à une forte dépendance aux recettes pétrolières. De l’autre, le gouvernement conduit un programme de consolidation budgétaire, renoue avec les marchés internationaux et poursuit ses discussions avec le Fonds monétaire international (FMI). Si ces évolutions ne permettent pas encore de conclure à un redressement durable, elles invitent néanmoins à examiner la trajectoire des finances publiques au-delà de la seule notation attribuée.

Une consolidation budgétaire reconnue, mais encore fragile

Selon les projections de Fitch Ratings rapportées dans la note, le déficit budgétaire du Gabon devrait passer de 12,4 % du produit intérieur brut (PIB) en 2025 à 8,3 % en 2026, puis à 5,2 % en 2027. Cette évolution représenterait une amélioration de 7,2 points de PIB en deux ans. L’agence reconnaît également que le budget rectificatif 2026 présente davantage de crédibilité que le budget initial et que les orientations budgétaires pour 2027 prolongent l’effort de consolidation engagé.

Le 18 novembre 2026, l’Assemblée nationale a d’ailleurs adopté une version révisée du projet de loi de finances 2027, ramenant son montant global de 6 223,1 à 5 998,5 milliards de FCFA. Un ajustement susceptible de conforter les intentions de maîtrise budgétaire, sans constituer pour autant une garantie de réduction effective du déficit. La crédibilité de cette trajectoire dépendra notamment de l’exécution des dépenses, de la mobilisation des recettes et de la transparence des données relatives à la dette publique.

Le retour sur les marchés, un signal à relativiser

Sur le plan du financement, le Gabon a réalisé deux opérations significatives en 2026. Un placement privé de 920 millions de dollars en juillet a précédé une émission publique de 580 millions de dollars le 14 octobre. Cette dernière aurait enregistré une demande deux fois supérieure au montant proposé. Selon les chiffres communiqués par les autorités, l’écart de rendement à l’émission par rapport au taux de référence se serait également réduit de 55 points de base entre les deux opérations.

Ces résultats témoignent d’une capacité retrouvée à mobiliser des capitaux internationaux, mais ne sauraient être assimilés à une amélioration automatique de la solvabilité du pays. Les investisseurs peuvent accepter de financer un État présentant un risque élevé en contrepartie de rendements importants. C’est précisément sur ce point que la prudence de Fitch conserve sa pertinence : l’accès aux marchés constitue un indicateur de liquidité, tandis que la soutenabilité de la dette dépend de la capacité durable de l’État à honorer ses engagements.

Le FMI, une perspective encore conditionnelle

Les négociations engagées avec le Fonds monétaire international pourraient également modifier les perspectives financières du Gabon. Selon les autorités gabonaises, les discussions techniques progressent avec l’objectif de parvenir à un accord au niveau des services en décembre 2026, avant un éventuel examen par le Conseil d’administration du Fonds en janvier 2027. À ce stade, ces échéances demeurent toutefois prévisionnelles et tributaires de l’aboutissement des travaux engagés.

Dans son analyse, Fitch retient un scénario de financement pour 2027 sans programme avec le FMI. Cette hypothèse peut paraître conservatrice au regard des discussions en cours, mais elle repose sur une distinction essentielle entre une négociation et un accord effectivement conclu. Un programme approuvé pourrait faciliter l’accès à des ressources moins coûteuses et renforcer la confiance des partenaires financiers. Encore faudrait-il que Libreville remplisse les conditions requises, notamment en matière d’apurement des arriérés et de gouvernance budgétaire.

Des réformes à traduire en résultats durables

Au-delà des finances publiques, la diversification économique demeure déterminante pour améliorer le profil de risque du Gabon. Les investissements dans les infrastructures de transport, les filières minières et la transformation locale des ressources pourraient contribuer à réduire progressivement la dépendance aux hydrocarbures. Fitch relève d’ailleurs, selon les éléments présentés, que l’investissement public et l’amélioration des transports devraient contribuer à amortir le recul du secteur pétrolier en 2026.

La notation du 20 novembre ne traduit donc pas nécessairement une sous-estimation des réformes engagées. Elle rappelle plutôt que les améliorations attendues doivent encore se matérialiser dans les comptes publics et les conditions de financement. Pour le gouvernement gabonais, le véritable enjeu sera de démontrer que la consolidation annoncée résiste aux contraintes de trésorerie, aux échéances de dette et aux fluctuations des recettes pétrolières. La question n’est finalement pas seulement de savoir si Fitch accorde suffisamment de poids aux réformes, mais si leurs résultats permettront, dans la durée, de justifier une réévaluation du risque souverain gabonais.