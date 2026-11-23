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Le scandale suscité par la diffusion virale d’une vidéo à caractère obscène, tournée dans l’enceinte du Collège d’enseignement secondaire (CES) Ange Mba de Libreville, vient de connaître son épilogue disciplinaire. À l’issue d’un conseil de discipline extraordinaire tenu ce lundi 23 novembre 2026 en présence des parents, onze élèves impliqués dans cette affaire ont été définitivement radiés de l’établissement.

Les faits, qui ont profondément choqué la communauté éducative gabonaise, impliquent de très jeunes collégiens inscrits en classes de sixième et de cinquième, âgés de dix à treize ans. Profitant du relâchement de fin de journée, alors que les cours venaient de s’achever et que leurs camarades regagnaient leurs domiciles, ce petit groupe s’est isolé dans une salle de classe vide pour filmer des actes jugés inacceptables.

Face à la gravité de l’infraction au règlement intérieur, l’administration scolaire a opté pour la fermeté absolue. « Au sortir du conseil de discipline, il a été décidé de l’exclusion définitive de ces élèves pour faire œuvre pédagogique, afin que d’autres ne prennent pas ce mauvais exemple », a martelé le directeur d’académie provincial (DAP) de l’Estuaire Fortuné Nguema Owone face à la presse.

La justice saisie et la responsabilité parentale interpellée

Au-delà de la sanction administrative, l’affaire prend désormais une tournure judiciaire. Le Parquet de la République s’est en effet autosaisi du dossier. Dès la levée de séance, les onze mineurs, dûment accompagnés de leurs parents respectifs, ont été conduits vers les locaux de la police judiciaire, plus précisément à la brigade des mœurs, pour la suite des investigations.

Interrogé sur d’éventuelles failles dans la surveillance au sein d’un collège qui accueille près de mille apprenants, le responsable académique a tenu à relativiser les capacités humaines de contrôle. « On ne peut pas mettre un surveillant derrière chaque élève, tout comme on ne peut pas placer un policier derrière chaque citoyen », a-t-il fait observer.

Un appel à la coresponsabilité éducative

Pour le Directeur d’académie provincial, cet incident malheureux doit avant tout servir d’électrochoc collectif. Il rejette toute opposition stérile entre le corps enseignant et les familles, plaidant plutôt pour une synergie d’actions autour des jeunes générations. « L’éducation d’un enfant appartient à la fois à la famille, à l’école et à toute la société. Il ne faudrait pas qu’il y ait d’un côté le camp des parents et de l’autre celui des encadreurs. Nous devons tous travailler ensemble pour éduquer nos enfants, car l’avenir du Gabon en dépend », a-t-il conclu avec gravité.