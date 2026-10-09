Gabon : près de 4 élèves sur 10 âgés de 13 à 17 ans déclarent avoir déjà eu des rapports sexuels

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Au Gabon, 39,7 % des élèves âgés de 13 à 17 ans déclarent avoir déjà eu des rapports sexuels. Ce chiffre, révélé dans le communiqué final du Conseil des ministres du 8 octobre 2026, est issu d’une enquête sur la santé en milieu scolaire conduite depuis octobre 2024 par les ministères de l’Éducation nationale et de la Santé, avec l’appui de l’UNESCO et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Au-delà de cette donnée, les résultats interrogent l’efficacité de la prévention, de l’éducation à la santé sexuelle et de l’accompagnement des adolescents dans les établissements scolaires gabonais.

La santé des adolescents gabonais s’impose comme un enjeu majeur de politique publique. Présentés au Conseil des ministres du jeudi 8 octobre 2026, les résultats de l’enquête nationale sur la santé en milieu scolaire dressent un tableau préoccupant de plusieurs comportements et vulnérabilités observés chez les élèves. Parmi les indicateurs rendus publics, celui relatif à la sexualité retient particulièrement l’attention : près de quatre élèves sur dix, parmi les 13 à 17 ans interrogés, affirment avoir déjà eu des rapports sexuels. Une donnée qui mérite d’être analysée au-delà des seuls jugements moraux, tant elle soulève des questions de prévention sanitaire, d’information et de protection des mineurs.

Une sexualité adolescente qui interpelle les autorités sanitaires

Selon le communiqué gouvernemental, « 39,7 % des élèves âgés de 13 à 17 ans déclarent avoir déjà eu des rapports sexuels ». Cette proportion signifie qu’une part importante des adolescents interrogés a déjà connu une expérience sexuelle avant sa majorité. Le document ne précise toutefois ni l’âge moyen du premier rapport, ni les circonstances de ces expériences, ni la proportion d’élèves ayant bénéficié d’une information adaptée sur la contraception et les infections sexuellement transmissibles.

Ces précisions seraient pourtant déterminantes pour apprécier les enjeux sanitaires associés à cette situation. L’expérience sexuelle déclarée ne constitue pas, en elle-même, un indicateur de comportement à risque. En revanche, l’absence d’information, les rapports non protégés, les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles ou encore les situations de contrainte peuvent exposer les adolescents à des conséquences importantes. D’où la nécessité de disposer de données complémentaires permettant de distinguer les expériences consenties des situations de violence ou d’exploitation sexuelle.

Des indicateurs sanitaires et sociaux également préoccupants

L’enquête ne se limite pas à la sexualité. Elle révèle également que 21,2 % des élèves ont consommé de l’alcool au cours du mois précédant l’enquête, tandis que 29,5 % vivent une situation d’insécurité alimentaire à domicile. Par ailleurs, 47,8 % déclarent avoir subi au moins une blessure grave au cours des douze derniers mois. Ces chiffres traduisent la diversité des difficultés auxquelles une partie de la population scolaire est confrontée, entre santé physique, conditions de vie et comportements susceptibles d’affecter le parcours éducatif.

La santé mentale apparaît également comme une préoccupation majeure. Selon les résultats présentés au gouvernement, 74,3 % des élèves déclarent éprouver un sentiment de solitude, 64,3 % rapportent des troubles du sommeil et 22,7 % affirment avoir sérieusement envisagé le suicide. À cela s’ajoutent 17,9 % d’élèves déclarant avoir subi des violences ou du harcèlement à l’école et 9,9 % du cyberharcèlement. Ces indicateurs ne démontrent pas de lien de causalité avec l’activité sexuelle des adolescents, mais soulignent l’importance d’une approche globale de leur santé et de leur protection.

Renforcer l’éducation à la santé et l’accompagnement des adolescents

Face à ces constats, le gouvernement a donné son accord à l’inscription du programme national d’assainissement scolaire « École ZEN » dans la programmation budgétaire du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030. Cette initiative doit notamment contribuer à améliorer l’environnement sanitaire des établissements, alors que moins d’un tiers d’entre eux disposent, selon l’enquête, d’un mécanisme formalisé de prise en charge sanitaire.

Toutefois, les données relatives à la sexualité adolescente appellent également des réponses spécifiques. L’accès à une information fiable sur la santé sexuelle et reproductive, la prévention des infections, la lutte contre les violences sexuelles et l’existence de dispositifs confidentiels d’écoute et d’orientation constituent autant de pistes à examiner. L’implication des familles, des enseignants et des professionnels de santé demeure également essentielle pour accompagner les adolescents sans les exposer à la stigmatisation.

Un chiffre qui appelle des réponses au-delà du constat

La publication de ce taux de 39,7 % constitue un point de départ pour mieux comprendre les réalités vécues par les adolescents scolarisés au Gabon. Encore faudrait-il que les résultats détaillés de l’enquête soient rendus accessibles, notamment la taille de l’échantillon, la répartition par sexe, par âge, par province et les éventuelles différences entre milieux urbains et ruraux. Ces informations permettraient d’identifier plus précisément les besoins et d’orienter les interventions publiques.

Le défi pour les autorités ne consiste donc pas uniquement à constater qu’une proportion importante d’élèves déclare avoir déjà eu des rapports sexuels. Il s’agit surtout de déterminer dans quelles conditions ces expériences interviennent, quels risques sanitaires ou sociaux peuvent y être associés et quels mécanismes de prévention existent réellement dans les établissements. Car derrière les 39,7 % révélés en Conseil des ministres se trouve une question fondamentale : le système éducatif et sanitaire gabonais dispose-t-il aujourd’hui des moyens nécessaires pour informer, protéger et accompagner efficacement ses adolescents ?