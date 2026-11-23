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Le Salon de l’Éducation financière (SEFI) s’impose au fil des années comme un rendez-vous de sensibilisation incontournable des consommateurs au Gabon. Organisée les 19 et 20 novembre 2026 à l’École normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET), sa troisième édition a distingué Gwenaëlle Simbi épouse Marat-Abyla, lauréate du Grand Prix des Éducateurs Financiers du Gabon. Décernée par l’Association gabonaise des usagers de banques (AGUB), dirigée par Gildas Ndzengue Mbomba, cette récompense valorise les initiatives favorisant la compréhension des services bancaires et la protection des usagers.

Issue de la diaspora gabonaise, la lauréate a travaillé près de seize ans dans une banque de financement et d’investissement au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Asie-Pacifique et en France. Revenue au Gabon en 2023, elle exerce comme risk manager dans une banque. Elle s’engage aussi dans la société civile au service du développement économique et de l’inclusion financière. Elle est promotrice de Women In Finance Gabon, vice-présidente de l’ONG Malachie et présidente de Finance Solid’.

Démocratiser les connaissances financières

Par ses initiatives, Gwenaëlle Simbi épouse Marat-Abyla entend rendre les questions financières plus accessibles. Women In Finance Gabon fédère les femmes des secteurs financier et connexes afin de désacraliser les produits financiers et favoriser l’inclusion. Finance Solid’ intervient dans l’éducation financière et l’intelligence économique. Ces engagements prolongent une expérience acquise sur plusieurs places bancaires internationales et auprès des populations locales.

Recevant son prix, la lauréate a exprimé sa fierté, tout en soulignant que l’enjeu dépasse la distinction personnelle. Elle souhaite voir l’éducation financière atteindre toutes les populations, jusque dans les villages les plus reculés. « Comprendre, maîtriser et protéger son argent », a-t-elle déclaré, permet de faire des choix éclairés, de vivre dignement et de préserver son avenir. À ses yeux, cette éducation n’est pas un luxe, mais une nécessité. Le Grand Prix met en lumière un engagement visant à rapprocher les connaissances financières des réalités quotidiennes des ménages gabonais.