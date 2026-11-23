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Deux semaines après la visite d’État effectuée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema en Chine, du 3 au 7 novembre 2026, l’axe Libreville-Pékin entre dans sa phase opérationnelle. Ce jeudi 19 novembre, le président de l’Assemblée nationale, Michel Régis Onanga M. Ndiaye, a reçu en audience l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon, Zhou Ping, afin d’arrimer l’institution parlementaire au suivi des engagements bilatéraux.

Premier déplacement officiel du chef de l’État gabonais dans l’empire du Milieu depuis son accession à la magistrature suprême en mai 2025, le sommet de Pékin a permis de sceller un partenariat stratégique autour de quatre leviers prioritaires : l’attraction des investissements, l’industrialisation, le développement des infrastructures et la création d’emplois. Pour Pékin, la réussite de cette feuille de route dépasse le seul cadre gouvernemental et requiert une adhésion institutionnelle plus large.

Accompagné lors de cette rencontre par Blaise Louembe, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de la Défense nationale et de l’Intégration régionale, le chef de l’hémicycle a pris acte des attentes de la partie chinoise. « Nous sommes venus solliciter l’appui de l’Assemblée nationale, en sa qualité de législateur, afin d’accompagner la mise en œuvre des accords signés lors de la visite du chef de l’État en Chine. Ces acquis nécessitent le soutien de la représentation nationale, mais également la participation et l’adhésion du peuple gabonais », a plaidé le diplomate Zhou Ping à l’issue des échanges.

L’exigence d’un suivi « accord par accord »

Réceptif à cette démarche diplomatique, Michel Régis Onanga M. Ndiaye a salué le dynamisme de l’ambassadeur chinois tout en rappelant l’impératif d’efficacité qui s’impose désormais à la partie gabonaise. L’heure n’est plus aux simples intentions diplomatiques, mais aux retombées tangibles pour les populations.

À cet effet, le président de l’Assemblée nationale a insisté sur l’urgence pour les administrations publiques d’améliorer leurs capacités d’absorption et d’exécution des financements et projets souscrits. Afin d’éviter que ces engagements ne restent lettre morte, le Parlement entend pleinement jouer son rôle de contrôle de l’action gouvernementale. Michel Régis Onanga M. Ndiaye a ainsi garanti à son hôte la disponibilité totale des députés pour mener une évaluation rigoureuse, promettant un passage en revue minutieux, « accord par accord », de l’ensemble des conventions signées à Pékin.