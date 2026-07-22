Moanda : l’AGASA renforce les contrôles sanitaires dans les entrepôts de manioc roui

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Le Bureau provincial de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) de Moanda a mené, le 16 juillet 2026, une campagne d’inspection des entrepôts de manioc roui dans le département de la Lébombi-Leyou. Cette opération vise à s’assurer du respect des normes d’hygiène et de stockage afin de garantir la sécurité sanitaire de ce produit largement consommé au Gabon.

Dans le cadre de ses missions de contrôle et de mise aux normes des établissements alimentaires, l’AGASA poursuit ses actions de terrain à travers les neuf provinces du pays. À Moanda, les équipes de l’agence ont inspecté plusieurs sites de stockage de manioc roui afin de vérifier leur conformité avec les exigences sanitaires en vigueur.

Prévenir les risques tout au long de la chaîne alimentaire

Ces contrôles portent notamment sur les conditions d’entreposage, la propreté des locaux, la protection des denrées contre les contaminations ainsi que le respect des bonnes pratiques d’hygiène, autant d’éléments essentiels pour préserver la qualité des aliments avant leur commercialisation. Pour l’AGASA, la sécurité sanitaire des aliments ne se limite pas à leur préparation ou à leur consommation. Elle commence dès les premières étapes de conservation et de stockage.

Le manioc roui, produit de consommation courante au Gabon, nécessite en effet des conditions d’entreposage adaptées afin de limiter les risques d’altération, de contamination ou de développement de micro-organismes susceptibles de compromettre sa qualité sanitaire.

À travers cette opération, l’agence entend sensibiliser les opérateurs économiques au respect des normes en vigueur tout en les accompagnant dans la mise en conformité de leurs installations.

Une mission permanente de protection des consommateurs

Ces inspections s’inscrivent dans la mission de prévention et de gestion des risques sanitaires confiée à l’AGASA. Elles traduisent la volonté de l’établissement de renforcer les contrôles tout au long de la chaîne alimentaire afin d’assurer une meilleure protection des consommateurs.

L’agence rappelle ainsi que chaque étape, du lieu de stockage jusqu’à l’assiette du consommateur, contribue à garantir la qualité et la sécurité des aliments mis sur le marché, faisant du respect des règles d’hygiène un enjeu majeur de santé publique.