Gabon : le CRD du Projet Manioc – Phase 2 au coeur de la dynamisation de la filière

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La filière manioc, pilier de la sécurité alimentaire en Afrique centrale, franchit une étape décisive au Gabon. Le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST) a accueilli les travaux du Comité Recherche-Développement (CRD) du Projet Manioc – Phase 2, une initiative du Pôle Régional de Recherche Appliquée au développement des Systèmes Agricoles d’Afrique Centrale (PRASAC).

Considéré comme le principal aliment de base de la sous-région, le manioc s’impose comme une solution face aux chocs économiques et sanitaires. La pandémie de COVID-19 ayant gravement perturbé les chaînes d’approvisionnement en zone CEMAC, le projet vise à renforcer la production locale pour protéger les populations.

Lors de l’ouverture des travaux, le Pr. Brice Ibouanga, représentant le Ministre de la Recherche Scientifique, a rappelé l’importance vitale de cette plante : « Le manioc n’est pas une culture ordinaire : il est au cœur de nos habitudes alimentaires, de nos économies rurales et de nos équilibres sociaux. »

Sortir la science des laboratoires

L’enjeu majeur de cette seconde phase est la mise à l’échelle des innovations technologiques. Pour le Pr. Christian Mikolo Yobo, coordonnateur scientifique du CENAREST, il est impératif de rompre l’isolement des chercheurs : « La science ne saurait rester confinée aux laboratoires ; elle doit irriguer les pratiques, accompagner les producteurs et éclairer les politiques publiques. », a-t-il souligné.

Le CRD sert précisément à mettre en cohérence les besoins réels des producteurs avec les activités de recherche pour garantir l’adoption des résultats sur le terrain.

Dynamiser les acteurs de terrain

Outre la recherche, l’accent est mis sur la dynamisation des plateformes nationales du manioc. Ces structures doivent devenir des « espaces vivants de dialogue » afin d’accélérer la circulation des connaissances et de structurer durablement la filière.

Cette transformation structurelle vise à bâtir une agriculture plus compétitive et résiliente face au changement climatique. En intégrant les petits producteurs et les PME, le Gabon entend non seulement assurer sa souveraineté alimentaire, mais aussi accroître les revenus des ménages grâce à la diversification des produits dérivés du manioc.