Derniers articlesSOCIETE

Gabon : le CRD du Projet Manioc – Phase 2 au coeur de la dynamisation de la filière

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 14h31min
1 517 Temps de lecture 1 minute
Photo de famille au terme du lancement des travaux du Comité Recherche-Développement (CRD) du Projet Manioc – Phase 2 © D.R.
Ecouter l'article

La filière manioc, pilier de la sécurité alimentaire en Afrique centrale, franchit une étape décisive au Gabon. Le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST) a accueilli les travaux du Comité Recherche-Développement (CRD) du Projet Manioc – Phase 2, une initiative du Pôle Régional de Recherche Appliquée au développement des Systèmes Agricoles d’Afrique Centrale (PRASAC).

Considéré comme le principal aliment de base de la sous-région, le manioc s’impose comme une solution face aux chocs économiques et sanitaires. La pandémie de COVID-19 ayant gravement perturbé les chaînes d’approvisionnement en zone CEMAC, le projet vise à renforcer la production locale pour protéger les populations.

Lors de l’ouverture des travaux, le Pr. Brice Ibouanga, représentant le Ministre de la Recherche Scientifique, a rappelé l’importance vitale de cette plante : « Le manioc n’est pas une culture ordinaire : il est au cœur de nos habitudes alimentaires, de nos économies rurales et de nos équilibres sociaux. »

Sortir la science des laboratoires

L’enjeu majeur de cette seconde phase est la mise à l’échelle des innovations technologiques. Pour le Pr. Christian Mikolo Yobo, coordonnateur scientifique du CENAREST, il est impératif de rompre l’isolement des chercheurs : « La science ne saurait rester confinée aux laboratoires ; elle doit irriguer les pratiques, accompagner les producteurs et éclairer les politiques publiques. », a-t-il souligné. 

Le CRD sert précisément à mettre en cohérence les besoins réels des producteurs avec les activités de recherche pour garantir l’adoption des résultats sur le terrain.

Dynamiser les acteurs de terrain

Outre la recherche, l’accent est mis sur la dynamisation des plateformes nationales du manioc. Ces structures doivent devenir des « espaces vivants de dialogue » afin d’accélérer la circulation des connaissances et de structurer durablement la filière.

Cette transformation structurelle vise à bâtir une agriculture plus compétitive et résiliente face au changement climatique. En intégrant les petits producteurs et les PME, le Gabon entend non seulement assurer sa souveraineté alimentaire, mais aussi accroître les revenus des ménages grâce à la diversification des produits dérivés du manioc.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 14h31min
1 517 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : bientôt des vérifications en temps réel par les salariés de leurs cotisations CNSS et CNAMGS 

30 avril 2026 à 15h27min

OGAPI : Journée portes ouvertes pour sensibiliser sur l’urgence de protéger sa marque

30 avril 2026 à 15h10min

Digitalisation des permis : feu vert de l’APDPVP pour l’usage des données personnelles 

30 avril 2026 à 15h04min

Gabon : Assinco devient BGFI Assurances pour renforcer son positionnement sur le marché

30 avril 2026 à 12h09min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema s’entretient avec Eugène Mba 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema s’entretient avec Eugène Mba
[#Reportage] Afrique : 615 milliards de FCFA, le coût des coupures internet en 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Afrique : 615 milliards de FCFA, le coût des coupures internet en 2025
[#Reportage] Gabon : 108 733 personnes frappées par le chômage en 2024 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : 108 733 personnes frappées par le chômage en 2024
[#Reportage] Libreville : une marchandise de cocaïne saisie par la DGR 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Libreville : une marchandise de cocaïne saisie par la DGR
[#Exclusif] Ibrahim Tsendjet Mboulou, président du Réseau des consommateurs 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] Ibrahim Tsendjet Mboulou, président du Réseau des consommateurs
[#Journal] Le 19H30 du 29 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 29 Avril 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page