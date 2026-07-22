Pêche illégale : Plusieurs chalutiers congolais arraisonnés au large du Gabon

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Dans le cadre du renforcement de la surveillance maritime en Afrique centrale, les autorités gabonaises ont récemment porté un coup dur aux activités de pêche non autorisées dans leurs eaux sous juridiction nationale. Plusieurs navires de pêche battant pavillon congolais ont été arraisonnés et leurs équipages interpellés lors d’une intervention ciblée.

C’est au large de la localité côtière de Mayumba que l’intervention s’est déroulée. Alors qu’ils opéraient sans autorisation dans la zone économique exclusive du Gabon, des chalutiers arborant les couleurs de la République du Congo ont été repérés puis interceptés par les forces de contrôle.

Les patrouilleurs sont rapidement intervenus pour arraisonner les navires et procéder à la vérification des cargaisons ainsi que des permis de pêche. Cette opération coup de poing démontre la ferme volonté des autorités de faire respecter la souveraineté maritime du pays et de protéger ses ressources halieutiques face à la pression croissante de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

La mobilisation de l’Opération Albacor

Cette interception majeure s’inscrit directement dans le cadre de l’Opération Albacor. Ce dispositif de grande ampleur est spécialement chargé d’assurer le suivi, le contrôle et la surveillance continue des activités de pêche sur l’ensemble du territoire maritime gabonais.

En combinant patrouilles en mer, moyens aériens et outils de géolocalisation, l’Opération Albacor vise à dissuader les embarcations clandestines et à préserver la biodiversité marine. La pêche illégale représente en effet une menace directe pour la durabilité des stocks de poissons et l’économie locale des communautés côtières.

Une tolérance zéro face au braconnage maritime

L’arraisonnement de ces bâtiments congolais envoie un signal clair à l’ensemble de la flotte opérant dans le golfe de Guinée : les incursions non autorisées dans le domaine maritime gabonais ne resteront pas impunies.

Les navires incriminés ainsi que leurs équipages font désormais l’objet de procédures réglementaires et judiciaires strictes, conformément au code de la pêche en vigueur en République Gabonaise. Les autorités entendent bien maintenir cette vigilance accrue pour garantir une gestion durable et sécurisée des eaux nationales.