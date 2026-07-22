Pétrole : le Brent franchit de nouveau le cap des 90 dollars

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Le prix du Brent, référence mondiale du pétrole, a franchi ce lundi 20 juillet la barre des 90 dollars le baril, une première depuis la mi-juin. Alimentée par la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran et les tensions autour du détroit d’Ormuz, cette flambée ravive les inquiétudes sur les marchés mondiaux et pourrait avoir des répercussions sur les économies importatrices comme sur les pays producteurs de pétrole, dont le Gabon.

Après plusieurs semaines d’accalmie, les marchés pétroliers sont de nouveau sous tension. Le Brent a dépassé les 90 dollars le baril, porté par les craintes d’une perturbation durable des approvisionnements mondiaux en hydrocarbures. Les investisseurs redoutent notamment les conséquences de l’intensification du conflit entre Washington et Téhéran et les risques pesant sur le détroit d’Ormuz, par lequel transite près de 20 % du commerce mondial de pétrole. Selon plusieurs analystes, si les tensions géopolitiques persistent, les cours pourraient évoluer dans une fourchette comprise entre 95 et 105 dollars le baril dans les prochaines semaines.

Le détroit d’Ormuz au cœur des inquiétudes

La hausse des prix intervient alors que les États-Unis et l’Iran s’accusent mutuellement d’avoir violé le cessez-le-feu conclu en juin. Les opérations militaires se sont intensifiées ces derniers jours, tandis que les menaces pesant sur la navigation dans le détroit d’Ormuz se multiplient. À cette crise s’ajoutent les tensions en mer Rouge, où les rebelles houthis soutenus par l’Iran annoncent de nouvelles mesures susceptibles de perturber les routes maritimes régionales. L’ensemble de ces événements nourrit les craintes d’un ralentissement des flux pétroliers et renforce la volatilité des marchés énergétiques.

Pour le Gabon, producteur de pétrole, un Brent durablement au-dessus de 90 dollars pourrait soutenir les recettes d’exportation et améliorer les revenus tirés des hydrocarbures. En revanche, une flambée prolongée des prix de l’énergie pourrait également accentuer les tensions inflationnistes au niveau mondial, renchérir les coûts du transport maritime et peser sur le prix de nombreux produits importés. À court terme, les marchés restent suspendus à l’évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Tant que les incertitudes persisteront autour du détroit d’Ormuz et des infrastructures énergétiques de la région, le pétrole devrait continuer d’évoluer sous l’influence des risques géopolitiques plutôt que des seuls fondamentaux économiques.