Gabon : le gouvernement veut faire de la viande de brousse une filière économique encadrée

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Le gouvernement gabonais entend structurer le commerce de la viande de brousse à travers une stratégie nationale couvrant la période 2026-2030. Présentée lors du Conseil des ministres du 8 octobre 2026, cette initiative vise à organiser une activité largement informelle, à renforcer la traçabilité des produits et à concilier développement économique et préservation de la biodiversité. Une orientation qui soulève toutefois la question du contrôle des prélèvements sur la faune sauvage.

Au Gabon, la chasse et la commercialisation de la viande de brousse occupent une place dans les pratiques alimentaires et les économies locales. Toutefois, le caractère informel d’une partie de cette activité complique son encadrement et le contrôle des espèces commercialisées. Avec cette nouvelle stratégie, les autorités souhaitent organiser davantage les circuits économiques tout en préservant les ressources fauniques du pays.

Vers une formalisation du commerce de viande de brousse

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, la stratégie nationale 2026-2030 prévoit une meilleure organisation de la chasse et du commerce de viande de brousse. L’objectif est notamment de favoriser la traçabilité des produits et la structuration des activités économiques concernées.

Cette démarche pourrait permettre de mieux identifier les acteurs de la filière et de distinguer les activités autorisées des pratiques illégales. Le communiqué ne précise toutefois ni les mécanismes d’autorisation envisagés, ni les modalités concrètes de contrôle des circuits commerciaux.

Concilier revenus locaux et protection de la faune

La stratégie entend également valoriser les possibilités économiques offertes par une activité encadrée, notamment en matière d’emplois et de revenus pour les populations concernées.

Cette ambition devra néanmoins composer avec les impératifs de conservation. La formalisation du commerce ne saurait autoriser la commercialisation d’espèces protégées ni affaiblir la lutte contre le braconnage. La définition de règles de prélèvement et de surveillance constituera donc un enjeu essentiel.

Une mise en œuvre qui reste à préciser

L’efficacité de cette politique dépendra des moyens mobilisés pour contrôler les pratiques de chasse, assurer la traçabilité des produits et accompagner les acteurs vers des activités conformes à la réglementation.

Le communiqué ne détaille pas encore le budget, le calendrier opérationnel ou les indicateurs de suivi de la stratégie. Pour le Gabon, le défi sera de transformer une activité économique informelle en filière réglementée sans accroître la pression sur une biodiversité qui constitue l’une de ses principales richesses naturelles.