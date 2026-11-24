Libreville Fashion Week : cinq jours pour propulser la mode gabonaise sur le devant de la scène

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Du 15 au 19 décembre 2026, la capitale vibrera au rythme de la toute première édition de la Libreville Fashion Week. Invité de la matinale Dafreshmorning sur Urban FM ce lundi, Shawn André Oyini, président du Libreville Fashion Council, a levé le voile sur un événement pensé comme un véritable levier de structuration pour les acteurs locaux du textile et du design.

Aux commandes de cette initiative, Shawn André Oyini n’est pas un inconnu du milieu. Fondateur de la griffe OYIN STUDIO, il avait déjà marqué les esprits le 27 décembre 2024 au Beach Club Sablière, lors du Club Fashion Show, avec une première collection masculine remarquée. Fort de cette expérience, il lance en 2025 le Libreville Fashion Council avec une ambition claire : briser l’isolement des designers. « On veut faire adhérer plusieurs créateurs afin d’apporter notre pierre à l’édifice à la filière mode au Gabon », souligne-t-il, misant sur la synergie plutôt que sur la concurrence.

Une immersion entre commerce et transmission

Durant cinq jours, la manifestation investira plusieurs lieux emblématiques de Libreville pour offrir une programmation éclatée. À la Baie des Rois, le public pourra déambuler librement dans les allées du Creative Market, une vitrine dédiée au savoir-faire des créateurs et artisans locaux.

Parallèlement, le Haut de Gué-Gué accueillera le village de l’événement, entièrement tourné vers l’apprentissage. Des sessions gratuites, accessibles sur inscription, initieront les passionnés aux coulisses du métier : masterclass en direction artistique et ateliers pratiques de couture, couvrant toutes les étapes, du patronage jusqu’à la confection finale d’un vêtement. Le concept store Soho, spécialisé dans le lifestyle et la décoration, s’associe également à cette dynamique urbaine.

Un grand défilé aux accents panafricains

Le point d’orgue des festivités se tiendra le 18 décembre dans le cadre prestigieux du Radisson Blu. Pour ce défilé de gala, dont la billetterie est ouverte en ligne ainsi qu’à l’iStore d’Angondjé et chez Amplitude Concept Store au Carrefour GG, les talents nationaux partageront le podium avec des invités venus du Bénin et du Sénégal. Le public découvrira notamment les pièces de Ramzi Studio, une marque portée par un créateur gabonais installé à Dakar.

Pour sublimer ces collections, l’organisation a misé sur de nouveaux visages. À l’issue d’un casting organisé le 25 octobre à la Baie des Rois, 60 mannequins ont été retenus parmi plus de 200 postulants.

Bien plus qu’une simple vitrine esthétique, ce rendez-vous de décembre pose les jalons d’une véritable industrie. Comme le résume Shawn André Oyini, l’enjeu tient en trois verbes : « créer, montrer et construire ».