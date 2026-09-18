Setrag : un premier semestre 2026 solide, la sécurité et l’efficacité au rendez-vous

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Réunis le jeudi 17 septembre 2026 à la salle polyvalente de la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), les cadres de ladite entreprise ont pris part à la présentation des résultats du premier semestre 2026, conduite par le directeur général, Christian Magni. Un exercice de responsabilité qui a permis de prendre le pouls des activités des 6 premiers mois et de fixer le cap pour le reste de l’année.

En ouverture de la séance, le Directeur général a présenté à l’assistance deux nouveaux collaborateurs récemment intégrés aux équipes de la SETRAG. Devant ses collaborateurs, Christian Magni a mis en exergue le sens aigu de la responsabilité de ses équipes. Une atteinte professionnelle qui n’est pas sans incidence sur la performance de l’entreprise. Puisque concrètement, les indicateurs opérationnels sont bien au-dessus des objectifs initiaux.

Setrag, une entreprise performante !

Sur le plan du transport de marchandises, la SETRAG a acheminé 4,9 millions de tonnes, dépassant l’objectif fixé à 4,6 millions de tonnes, porté notamment par l’activité minière qui totalise 4,7 millions de tonnes pour une cible de 4,4 millions. Le transport de voyageurs affiche également une progression notable, avec 111 319 passagers contre un objectif de 101 932.

Même son de cloche sur les résultats financiers qui sont supérieurs aux prévisions. En effet, le chiffre d’affaires atteint 66,5 milliards de FCFA, au-dessus de l’objectif budgétaire de 64 milliards. L’EBITDA s’établit à 18,2 milliards de FCFA, dépassant la prévision de 15,5 milliards, tandis que le résultat net ressort à -7,4 milliards de FCFA, une performance meilleure que celle prévue au budget (-8,8 milliards de FCFA).

Sécurité : aucun accident enregistré

Christian Magni a rappelé qu’aucun accident n’avait été enregistré parmi les employés de la SETRAG au cours du semestre. L’indice TF2 s’établit à 0,43, mieux que l’objectif de 0,5, et le taux de vérification HPI/HPO atteint 96 %, au-dessus du seuil cible de 90 %. Le Directeur général a néanmoins insisté sur la nécessité de maintenir une vigilance permanente, notamment dans les zones reculées et certaines activités sous-traitées.

Les investissements dans la maintenance de la voie ont permis le remplacement de 34 kilomètres de traverses et 33,9 kilomètres de rails, dépassant les objectifs. Ces efforts ont contribué à réduire les ralentissements et à faire chuter les déraillements en voie principale, passés de six au premier semestre 2025 à trois au premier semestre 2026.

La rencontre s’est achevée par une série de questions-réponses entre le Directeur général et les cadres, permettant de revenir sur plusieurs indicateurs, de préciser les enjeux du second semestre et de réaffirmer l’engagement collectif nécessaire à l’atteinte des objectifs de la SETRAG. Le ton est donné, Christian Magni et ses équipes devront s’atteler à rééditer cette performance voir aller au-delà.