Disparitions forcées : le cas Gabon au coeur de la 31e session du comité de l’ONU

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Le Comité des disparitions forcées de l’ONU a ouvert ce matin sa 31e session au Palais des Nations, qui se poursuivra jusqu’au 24 septembre. Parmi les dossiers inscrits à l’ordre du jour figure celui du Gabon, dont les renseignements complémentaires fournis au titre de l’article 29(4) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées seront examinés durant la session, aux côtés de ceux de l’Arménie.

C’est un examen qui répond à une période particulièrement préoccupante. Wan-Hea Lee, représentant le Secrétaire général des Nations Unies, a souligné une hausse alarmante des disparitions forcées à travers le monde, rappelant que le Comité a enregistré 147 nouvelles actions en urgence depuis mars 2026, portant le total à 2 386 cas. Elle a néanmoins souligné que 574 personnes disparues ont été localisées depuis la mise en place de la procédure, dont 437 retrouvées vivantes.

De la nécessité d’inverser la donne !

Pour sa part, le Président du Comité, Juan Pablo Alban Alencastro, a rappelé qu’en cette année du vingtième anniversaire de la Convention, les disparitions forcées continuent de frapper des populations de tous âges et de toutes conditions, y compris au-delà des frontières nationales, avec l’implication croissante d’acteurs non étatiques. L’examen du cas gabonais s’inscrit ainsi dans une démarche plus large du Comité.

Laquelle entend vérifier si les engagements pris par les États parties, dont le Gabon, se traduisent réellement par des enquêtes effectives, l’identification des responsables et l’octroi de réparations aux victimes.

La session doit par ailleurs se clore le 24 septembre par un événement public commémorant les 20 ans de la Convention. Cette dernière a d’emblée jugé « impossible d’ignorer l’augmentation alarmante des disparitions forcées et du nombre de personnes disparues à travers le monde ».

En ouverture, Wan-Hea Lee a exprimé, au nom du Secrétaire général des Nations Unies, l’intérêt de cette session. Cette dernière a d’emblée jugé « impossible d’ignorer l’augmentation alarmante des disparitions forcées et du nombre de personnes disparues à travers le monde ». Depuis sa dernière session, en mars 2026, le Comité a en effet enregistré 147 nouvelles actions en urgence, portant le total des cas à 2 386. Le ton est donné pour une démarche plus protectrice.