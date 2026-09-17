A La UneDerniers articlesSport

Panthères du Gabon : Sébastien Migné plus fan d’animation que de systèmes !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 17 septembre 2026 à 9h12min
1 735 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Sébastien Migné, Sélectionneur des Panthères du Gabon © D.R.
Ecouter l'article

À la tête des Panthères du Gabon depuis peu, Sébastien Migné cultive une philosophie de jeu qui tranche avec les débats habituels sur les schémas tactiques. Pour le technicien français récemment mondialiste avec Haïti, le mythe du système figé n’a jamais été une religion. Ce qui compte, c’est l’animation collective et l’équilibre dynamique du bloc.

Interrogé à plusieurs reprises sur ses choix stratégiques, Sébastien Migné a toujours minimisé l’importance des chiffres. 4-4-2 ou 4-2-3-1 voire une autre disposition qui pourrait avoir un impact sur la mécanique de jeu qui se cache derrière, c’est pas si important. Une posture assumée par le technicien français qui assure que seule compte la manière dont les lignes se coordonnent, pressent et se rééquilibrent en fonction du ballon.

Un socle défensif rigoureux pour les Panthères du Gabon sous Migné !

Cette philosophie ne signifie pas pour autant improvisation. Sans ballon, les Panthères du Gabon vont s’appuyer sur une structure disciplinée. L’équipe devrait être articulée le plus souvent autour d’un bloc compact façon 4-4-2. Un dispositif qui garantit la solidité défensive et de la couverture des espaces entre les lignes. Cette base structurelle permet à l’équipe de conserver une cohérence collective.

Et ce, quel que soit l’adversaire. C’est justement dans la gestion du contexte que Sébastien Migné exprime le mieux son art. Le sélectionneur n’hésite pas à moduler son dispositif selon la qualité de l’opposition et les profils disponibles. Le bloc plus bas face aux formations offensives, réajustement de l’occupation des couloirs, bascule tactique en cours de match. Une flexibilité qui traduit une lecture fine du jeu, loin des certitudes rigides.

En somme, avec Sébastien Migné, le Gabon mise sur une identité de jeu fondée sur l’intelligence collective et l’adaptabilité, plutôt que sur un système érigé en totem. Une approche pragmatique qui devrait continuer à guider les Panthères dans leurs échéances à venir.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 17 septembre 2026 à 9h12min
1 735 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Ogooué-Ivindo : un jeune homme porté disparu après s’être jeté du pont de Makokou

17 septembre 2026 à 7h27min

Gabon : Chouchou Lazare décoré de l’Ordre du Mérite gabonais, la reconnaissance d’un parcours au service de la mode nationale

17 septembre 2026 à 7h21min

Port-Gentil : Oligui Nguema ordonne l’accélération des chantiers pour la Fête de la Libération 2028

17 septembre 2026 à 7h00min

Cour des comptes : Alex Euv Moutsiangou remplacé en pleine tempête sur le dossier des 1700 milliards

17 septembre 2026 à 6h27min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page