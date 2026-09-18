AvisCommuniquéDerniers articles
Message de condoléances à la suite du décès de Joseph Obana
Très touchée par le décès survenu ce 15 septembre 2026 a Libreville de Mr Joseph OBANA , père et oncle des nos membres EMBINGA Georges Tiburce, YOUBI Jean Pierre Mignon , Gilbert OBANA , la grande famille OKUGHEYUMBA adresse a ces derniers ainsi qu’a tous les membres Okugheyumba ressortissants du regroupement ALANGA – ATONGO leurs sincères condoléances et partagent la même douleur .
Dieu a donné
Dieu a repris
Que son âme repose en paix auprès du Père Eternel .
GMT TV
Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..
Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded
Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.
Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.