Message de condoléances à la suite du décès de Joseph Obana

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Très touchée par le décès survenu ce 15 septembre 2026 a Libreville de Mr Joseph OBANA , père et oncle des nos membres EMBINGA Georges Tiburce, YOUBI Jean Pierre Mignon , Gilbert OBANA , la grande famille OKUGHEYUMBA adresse a ces derniers ainsi qu’a tous les membres Okugheyumba ressortissants du regroupement ALANGA – ATONGO leurs sincères condoléances et partagent la même douleur .



Dieu a donné

Dieu a repris

Que son âme repose en paix auprès du Père Eternel .