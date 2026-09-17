Electricité : une avarie sur la ligne Bisségué-Owendo à l’origine des fortes perturbations dans le Grand Libreville

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Depuis le 13 septembre 2026, le Grand Libreville connaît d’importantes perturbations dans la fourniture d’électricité. Dans un communiqué publié ce jeudi 17 septembre, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) explique cette situation par une série d’incidents techniques touchant ses infrastructures de production, de transport et de distribution. L’entreprise identifie notamment une « avarie majeure » sur la ligne aérienne 90 kV reliant Bisségué à Owendo, laquelle aurait provoqué plusieurs dysfonctionnements en cascade sur le réseau.

Les difficultés enregistrées depuis plusieurs jours ne résulteraient donc pas d’un incident isolé. Selon la SEEG, plusieurs ouvrages de son système électrique ont été affectés depuis le 13 septembre, avec pour conséquence une dégradation de la fourniture d’énergie dans différents secteurs de l’agglomération. Une situation particulièrement contraignante pour les ménages et les activités économiques dépendant d’une alimentation électrique continue.

Une avarie majeure sur la ligne 90 kV Bisségué-Owendo

La SEEG situe « l’origine principale » des perturbations sur la ligne aérienne 90 kV reliant le poste de répartition de Bisségué au poste source d’Owendo. Cette avarie aurait ensuite « occasionné des dysfonctionnements en cascade sur plusieurs ouvrages du réseau électrique ».

L’incident met ainsi en évidence la sensibilité du réseau lorsqu’un ouvrage important de transport est affecté. Dans son communiqué, la SEEG ne précise toutefois ni la nature exacte de l’avarie, ni l’étendue des équipements endommagés, pas plus que le nombre de quartiers ou d’abonnés concernés par les perturbations.

Des équipes mobilisées « jour et nuit »

Face à la situation, l’opérateur indique avoir mobilisé ses équipes techniques dès l’apparition des incidents. Celles-ci ont été déployées sur les différents sites concernés afin de procéder « au diagnostic, à la réparation et à la remise en service des équipements endommagés ».

La SEEG affirme que ses équipes restent mobilisées « jour et nuit » et présente ses excuses aux usagers affectés. Aucun calendrier précis de retour complet à la normale n’est cependant communiqué à ce stade. Après plusieurs jours de perturbations, l’enjeu sera désormais de rétablir durablement l’alimentation électrique, mais également de déterminer les causes techniques de cette succession d’incidents afin d’en limiter la répétition sur un réseau essentiel au fonctionnement du Grand Libreville.