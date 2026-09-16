Gabon : Olam Palm déploie l’irrigation goutte-à-goutte souterraine sur plus de 7 000 hectares de palmiers

Ecouter l'article

Olam Palm Gabon poursuit le déploiement d’un vaste système d’irrigation goutte-à-goutte souterraine destiné à couvrir, à terme, 13 119 hectares de plantations de palmiers à huile. Selon les données communiquées par l’entreprise, 7 291 hectares sont déjà équipés en 2026, soit environ 56 % de la superficie totale prévue. Déployé en trois phases, le dispositif est présenté par l’opérateur comme le plus important projet d’irrigation de cette nature en Afrique centrale.

Le projet repose sur une irrigation entièrement automatisée installée sous terre. Contrairement à des systèmes d’arrosage en surface, l’eau est acheminée au plus près des racines des palmiers en fonction de leurs besoins. L’objectif affiché est double : améliorer l’efficacité de l’irrigation tout en réduisant les pertes d’une ressource déterminante pour la productivité des plantations.

7 291 hectares déjà couverts

Avec 7 291 hectares équipés sur les 13 119 hectares programmés, Olam Palm Gabon indique avoir réalisé plus de la moitié du déploiement prévu. Les quelque 5 828 hectares restants devront permettre d’achever progressivement le programme suivant le calendrier des trois phases annoncé par l’entreprise.

Au-delà de sa superficie, le projet répond à un enjeu agricole : mieux maîtriser les effets des périodes de déficit hydrique sur les plantations. En apportant l’eau directement dans la zone racinaire, l’irrigation de précision doit permettre d’ajuster les apports et de limiter certaines déperditions associées à une distribution moins ciblée.

Productivité agricole et maîtrise de l’eau

Olam Palm Gabon présente ainsi cette technologie comme un levier de résilience de ses plantations. « Moins de pertes. Plus de précision. Une ressource mieux maîtrisée », résume l’entreprise, qui associe ce programme à sa stratégie d’innovation technologique et de gestion responsable des ressources.

L’ampleur du dispositif devra cependant également s’apprécier à travers ses résultats mesurables : volumes d’eau économisés, évolution des rendements, consommation énergétique du système et comportement des plantations durant les périodes de déficit hydrique. Avec 56 % de la superficie cible désormais équipée, le passage à 13 119 hectares constituera la prochaine étape de ce programme agricole d’envergure au Gabon.