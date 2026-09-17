Gabon : Alain-Georges Moukoko nouveau procureur général près la Cour d’appel judiciaire de Libreville

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Alain-Georges Moukoko est le nouveau procureur général près la Cour d’appel judiciaire de Libreville. Sa nomination a été entérinée mercredi 16 septembre 2026 à Port-Gentil, lors de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), présidée par le chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema. Magistrat hors hiérarchie, jusqu’ici Premier président de la Cour d’appel judiciaire de Mouila, il remplace Eddy Narcisse Minang, révoqué à l’issue d’un conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Le nouveau chef du parquet général de Libreville arrive ainsi à un poste particulièrement stratégique dans l’organisation judiciaire gabonaise.

Né le 5 août 1974 à Libreville, Alain-Georges Moukoko est le fils de Michel Mbami, originaire de Makokou, et de Jeannette Mangouba, originaire de Booué. Sa nomination à Libreville constitue une nouvelle étape d’un parcours effectué aussi bien au parquet qu’au siège. Depuis 2024, il dirigeait la Cour d’appel judiciaire de Mouila en qualité de Premier président, après y avoir notamment exercé comme président de chambre. Le Journal officiel de 2024 confirme sa nomination à la tête de cette juridiction après avoir précédemment occupé les fonctions de président de chambre au sein de la même Cour.

Du parquet au siège, un parcours judiciaire diversifié

Le nouveau procureur général dispose notamment d’une expérience significative du ministère public. Selon une biographie publiée par l’Université de Californie à Davis dans le cadre du programme Hubert H. Humphrey, Alain-Georges Moukoko a exercé pendant une dizaine d’années comme procureur entre 2007 et 2016. En novembre 2016, il avait notamment été installé comme substitut général près la Cour d’appel judiciaire de Franceville après avoir exercé comme procureur de la République près le Tribunal de première instance de Makokou.

Il poursuivra ensuite sa carrière au siège, particulièrement à Mouila. Plusieurs années avant d’en devenir Premier président, il y exerçait déjà comme président de chambre. Son parcours comprend également une dimension internationale : diplômé de l’École nationale de la magistrature en 2007 selon l’Université de Californie à Davis, il a suivi des formations en droit humanitaire, leadership, lutte contre la corruption et criminalité transnationale. Il a également été Humphrey Fellow en 2019-2020.

Un magistrat engagé sur les questions environnementales

Alain-Georges Moukoko s’est aussi distingué dans le domaine de la justice environnementale. Il est notamment le président fondateur de l’Association des magistrats verts du Gabon. Son profil présenté dans le cadre du programme Humphrey fait état de son implication dans des dossiers relatifs à l’exploitation forestière illégale, au braconnage, à la pêche illégale ainsi qu’au trafic d’espèces sauvages et d’ivoire.

Cette spécialisation lui a donné une visibilité au-delà des juridictions gabonaises. En 2015, il avait notamment reçu le prix Iqbal Masih pour son engagement dans la lutte contre la traite des enfants, selon sa biographie institutionnelle. Celle-ci fait état d’affaires ayant concerné plusieurs pays de la sous-région et permis la prise en charge de nombreuses victimes.

Un parquet général de Libreville particulièrement exposé

Sa nomination intervient dans le cadre d’un vaste mouvement au sein de la magistrature décidé par le CSM du 16 septembre. Elle intervient également après la suspension d’Eddy Narcisse Minang, qui occupait jusque-là les fonctions de procureur général près la Cour d’appel judiciaire de Libreville, à l’issue d’un conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Alain-Georges Moukoko sera notamment entouré au parquet général de Libreville des avocats généraux Hortense Komba Bango épouse Ngossanga, Olivier Nzaou et Angélique Ndouna, ainsi que des substituts généraux Rodrigue Ondo Mfoumou et Andy Kinette Ntsame Mamadou.

Le passage de la présidence d’une Cour d’appel au parquet général de Libreville marque surtout un changement de fonction majeur : Alain-Georges Moukoko quitte le siège pour prendre la direction du ministère public auprès de l’une des principales juridictions du pays. Le CSM a parallèlement inscrit son nom au tableau d’avancement au grade hors hiérarchie. Dans un contexte où le chef de l’État a demandé à la justice de garantir un traitement diligent des procédures et de renforcer la confiance dans l’institution judiciaire, son installation à Libreville placera désormais son action au premier plan des grands dossiers relevant du ressort de la Cour d’appel de la capitale.