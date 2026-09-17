CSM : Landry Mogoula Mamadou nommé président du Tribunal de 1ere instance de Libreville !

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Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), réuni le 16 septembre 2026, a procédé à la nomination de Landry Mogoula Mamadou en qualité de Président du Tribunal de première instance de Libreville. Le magistrat doit donc s’atteler à mener à bon port la juridiction de droit commun compétente en matière civile, commerciale, sociale et pénale au sein de la capitale gabonaise.

Le nouveau président du siège n’est pas un inconnu de l’appareil judiciaire national. Magistrat de carrière, il a notamment exercé les fonctions de Conseiller à la Cour d’appel judiciaire de Libreville, juridiction du second degré au sein de laquelle. Là-bas il a contribué, aux côtés d’autres magistrats du siège, à l’examen des affaires portées en appel. Cette expérience acquise au sein de la Cour d’appel constitue un gage de rigueur et de maîtrise du contentieux.

Landry Mogoula Mamadou mis dans l’épreuve du feu non sans maîtrise

Landry Mogoula Mamadou succède à ce poste à Jean-Gaël Doumbeneny, dont la nomination à la présidence du Tribunal de première instance de Libreville remontait au Conseil supérieur de la magistrature du 12 septembre 2025. Ce dernier avait, durant son mandat, présidé notamment la cérémonie d’installation de magistrats promus et affectés, tenue le 9 janvier 2026 en présence du Ministre de la Justice, Monsieur Augustin Émane.

Le communiqué final du CSM du 16 septembre 2026 précise par ailleurs la composition renouvelée du siège de la juridiction libreviloise. Ainsi donc Miriabelle Assaly Kandori et Leïla Charlène Ndondo Ngossa épouse Leyigui Boentou ont été nommées vice-présidentes, tandis que le corps des juges accueille notamment Annabelle Tessa Mvou Ambanan épouse Oyougou, Bernande Kombila Magali et Urma Mahounda Mahounda épouse Lidzondzo.

À ce stade s’ajoutent Paméla Ndounou Mazanga,Alix Chouchou Liyamangoye épouse Madebe, Méryle Arielle Tebangoye Ndjiboudi et Stéphanie Ashley. Eyinga Mendome. L’installation officielle du nouveau président devrait intervenir dans les prochains jours au nouveau Palais de justice de la capitale gabonaise. Selon les usages protocolaires en vigueur au sein de l’institution judiciaire gabonaise, l’événement se déroulera en simultané avec d’autres installations.