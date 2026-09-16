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Kango : 3 hectares de cannabis découverts à Ayeme Bokoue

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 16 septembre 2026 à 21h33min
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Une vue du mis en cause et de sa présumée plantation de Cannabis © D.R.
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Une plantation clandestine de cannabis d’environ 3 hectares a été découverte au village Ayeme Bokoue, à 12 kilomètres de Kango, dans le département du Komo, province de l’Estuaire. Selon un article publié le 11 septembre par Gabonactu, la découverte a été faite par les agents de la Brigade de la circulation routière. Une opération qui illustre l’action des forces de l’ordre dans la lutte contre les stupéfiants.

Au cours de cette intervention, les agents de la Brigade de la circulation routière ont interpellé un homme de 51 ans, présenté comme le propriétaire de la plantation. Selon les informations rapportées, le quinquagénaire était déjà connu de la justice pour des faits similaires. Les plants de cannabis étaient cultivés dans une zone boisée, aménagée à l’écart des habitations, afin de rendre la plantation difficilement repérable.

Une plantation soigneusement dissimulée dans le département du Komo

L’opération a permis de mettre fin à cette activité interdite par la loi. Interpellé sur les lieux, le présumé propriétaire n’a pas contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a toutefois affirmé que la production était destinée à sa consommation personnelle et non à la vente. « Je sais que c’est interdit, mais je ne vends pas. Je l’utilise juste pour mes travaux champêtres », a-t-il déclaré aux agents. Le quinquagénaire a également reconnu avoir déjà été impliqué dans des activités liées au cannabis. « La première fois, j’achetais auprès des grossistes pour revendre, mais malheureusement, j’avais été arrêté », a-t-il indiqué.

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Des déclarations qui viennent renforcer les soupçons sur son implication dans ce type d’activité illicite.La plantation a été démantelée et le présumé propriétaire doit désormais être présenté aux autorités compétentes. Cette découverte met également en lumière les méthodes utilisées pour dissimuler certaines cultures de stupéfiants au cœur de la végétation, loin des habitations et des regards.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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