Élim/CAN 2027 : le Gabon sans Aubameyang mais avec Amonome, Mantsounga et Ndinga !

Ecouter l'article

En vue des prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2027), dont la phase finale se déroulera conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, le sélectionneur national de l’équipe du Gabon a dévoilé, ce jeudi 17 septembre 2026, la liste des joueurs convoqués pour les deux chocs de ce mois de septembre 2026. Sébastien Migné a sélectionné 24 joueurs mais sans Aubameyang.

À l’aube des deux rencontres déterminantes pour sa qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des nations, Sébastien Migné a présenté l’ossature de son premier effectif face aux Lions de l’Atlas lors d’un déplacement périlleux face au Maroc, le 25 septembre 2026. 4 jours plus tard, la sélection nationale regagnera ses terres pour accueillir le Niger à domicile, le 29 septembre 2026. Pour aborder ce double rendez-vous décisif, le staff technique a fait appel à un groupe de 24 joueurs alliant cadre d’expérience et sang neuf.

Aubameyang toujours en repos mais avec 2 néo internationaux

Parmi les cadres incontournables, on retrouve notamment Mario Lemina, Guélor Kanga, André Poko et Didier Ndong. L’attaque gabonaise sera guidée par des éléments percutants en forme, à l’instar de Denis Bouanga, Jim Allevinah et Shavy Babicka, accompagnés de jeunes talents offensifs comme Junior Effaghe, Orphée Mbina, Jordi Ella et Teddy Andami. Sur le plan défensif et dans les cages, le sélectionneur renouvelle sa confiance à des joueurs clés.

C’est le cas pour Jean-Noël Amonome qui revient en sélection après 3 ans d’absence. En base arrière, Antony Oyono, Jérémy Oyono, Jacques Ekomie, Aaron Appindangoye, ainsi que Alex Moucketou, Michel Mboula sont dans le noyau dur. À ces cadors se greffent Philippe Ndinga, Lucas Mounguengui, Jonathan Djimarcolino, Henrick Djimarcolino et Brad Mantsounga. Face à deux adversaires de taille, le Gabon devra empocher des points précieux. Rendez-vous les 25 et 29 septembre prochains !

Liste complète des 24 joueurs :

Gardiens : AMONOME Jean-Noël, BEKALE Junior et MOUNGUENOU Lucas

Défenseurs : OYONO Anthony, NDINGA Philippe, OYONO Jérémy, EKOMIE Jacques, APPINDANGOYE Aaron, MBOULA Michel, MOUCKETOU Alex, DO MARCOLINO Jonathan et MANTSOUNGA Brad

Milieux de terrain : LEMINA Mario,POKO Biyogo André, DO MARCOLINO Henrick,NDONG Didier et KANGA Guelor

Attaquants : BOUANGA Denis, MBINA Orphée, EFFAGHE Junior,ALLEVINAH Jim, BABICKA Shavy, ELLA Jordi et ANDAMI Teddy