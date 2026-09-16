Gabon : la population a augmenté de 94,3% entre 2013 et 2026 !

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Le Gabon compte désormais 3 518 621 habitants, contre 1 811 079 lors du précédent recensement de 2013, soit une hausse de 94,3 % en 13 ans. Ce chiffre, homologué le 27 août 2026 par la Cour constitutionnelle après plusieurs semaines de vérifications sur le terrain, est le fruit d’une évolution que le gouvernement attribue autant à la croissance réelle de la population qu’à l’amélioration des méthodes de collecte.

Le Recensement général de la population et des logements (RGPL), intervenu seulement 13 ans après le précédent. Contrairement à cette édition, réalisée sur support papier, celle de 2026 a reposé sur une collecte entièrement numérisée, avec géolocalisation des ménages et suivi en temps réel. On dénombre pas moins de 5 005 agents recenseurs déployés dans 3 322 secteurs de dénombrement. Au final, un taux de couverture national atteint 97 %.

Le RGPL 2026, une méthode mieux huilée pour des résultats plus réalistes !

Selon la ministre de la Planification, Louise Pierrette Mvono, la modernisation des outils de collecte de données a permis d’aboutir à une cartographie limpide. Sur le plan de la répartition, la province de l’Estuaire qui abrite Libreville concentre près de 60 % de la population nationale. Autre enseignement, sur les 3,5 millions de résidents, 2 318 365 sont de nationalité gabonaise, contre environ 1,2 million d’étrangers.

Ce bond démographique n’est toutefois pas passé inaperçu. Plusieurs voix exigent cependant des explications détaillées sur la méthodologie ayant permis un tel écart avec les projections internationales, qui tablaient sur une population nettement inférieure. Sans contester les chiffres eux-mêmes, les Gabonais demandent que l’Institut national de la statistique (INSTAT) publie une décomposition fine des données, condition jugée nécessaire pour bâtir les politiques publiques.