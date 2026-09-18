Ministère du Pétrole : les syndicats méfiants du bilan des 97% de réalisation vanté par Clotaire Kondja

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Le Collège des délégués du personnel du ministère du Pétrole et du Gaz exprime des réserves sur le bilan de 97,84 % d’exécution de la feuille de route des 100 premiers jours présenté par le ministre Clotaire Kondja. Les représentants du personnel estiment que ce taux ne reflète pas suffisamment les difficultés rencontrées quotidiennement par les agents. Ils citent notamment la Direction générale des études et laboratoires, où, selon eux, plusieurs experts techniques attendent encore des avancées concrètes dans le dialogue social. Pour les délégués, l’évaluation des performances du ministère devrait également prendre en compte les conditions de travail et la situation des personnels.

Ils reviennent également sur le dossier des agents en pré-insertion, qui demeure, selon eux, sans réponse définitive. Des réunions d’explication auraient permis certaines clarifications, mais les intéressés attendraient toujours des décisions concrètes concernant leur intégration. Le Collège considère que la valorisation de ces compétences constitue un enjeu pour le développement de l’expertise nationale dans le secteur pétrolier. Il s’inquiète par ailleurs des conditions de fonctionnement des directions régionales de Lambaréné et de Port-Gentil, évoquant des infrastructures inadaptées, des difficultés logistiques et un manque de véhicules pour les missions de terrain.

La gestion du ministère en cause

Autre sujet soulevé, l’utilisation du parc automobile. Les délégués indiquent avoir saisi le ministre au sujet de deux véhicules attribués à d’anciens membres du cabinet devenus représentants syndicaux. Les agents demandent ainsi des éclaircissements sur l’application des règles de gestion du patrimoine de l’État. Les syndicats estiment que ces questions matérielles ont des conséquences directes sur l’efficacité des services déconcentrés et sur la capacité des agents à assurer leurs missions.

Le Collège des délégués conteste l’idée selon laquelle le seul niveau d’exécution de la feuille de route suffirait à mesurer l’attractivité du ministère auprès des investisseurs. Il souligne l’importance de la célérité administrative, de la sécurité juridique, des moyens opérationnels et du dialogue social. À l’approche d’un éventuel remaniement, les représentants du personnel appellent ainsi à privilégier la résolution des dossiers en attente et l’application cohérente des règles. Ils opposent, en substance, aux 97,84 % annoncés, une lecture davantage centrée sur les réalités vécues par les agents et sur les conditions concrètes de fonctionnement de l’administration pétrolière.