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Setrag : important don de médicaments au Lycée Lubin Martial Ntoutoume !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 11 avril 2026 à 11h27min
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Instantané de la remise de médicaments par Setrag au Lycée de Ntoum © D.R.
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Dans le cadre du déploiement de sa responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a procédé, le 3 février 2026, à une remise de produits pharmaceutiques au dispensaire du Lycée Lubin Martial Ntoutoume de Ntoum. Une action sociale qui permet à l’entreprise citoyenne son partenariat avec le secteur éducatif.

Dans un établissement qui accueille près de 5 000 élèves, la question de la prise en charge sanitaire primaire est un défi de chaque instant. Par ce geste, la Setrag entend apporter une réponse concrète aux besoins urgents de l’infirmerie scolaire. De plus, cette dotation ne constitue pas une action isolée. Elle s’inscrit dans une stratégie de santé globale impulsée par la direction du Développement Durable de l’entreprise.

Setrag, une entreprise citoyenne !

Cette remise de médicaments fait suite à une importante campagne de sensibilisation menée le 28 novembre 2025 au sein du même établissement. Il s’agit d’une action solidaire préventive, axée sur les dangers liés à la consommation de drogues, d’alcool et de tabac. Cela démontre la volonté de la Setrag d’agir sur les deux fronts : la prévention des comportements à risque et le traitement des pathologies courantes en milieu scolaire.

Des élèves réceptionnant des médicaments offerts par Setrag © D.R.

La délégation de la Setrag, représentée par les animateurs sociétaux Ingrid Ikapi et Stéphane Obiang, a été reçue avec les honneurs par le proviseur dudit établissement Crépin Nkou Mba. Ce dernier, entouré de son corps administratif et pédagogique, a salué une initiative qui « s’inscrit pleinement dans une dynamique de promotion de la santé en milieu scolaire ». Non sans manquer d’inviter l’entreprise à perpétuer ce type d’initiative.

L’événement, chargé de symboles, a coïncidé avec l’installation officielle de la secrétaire générale de la coopérative scolaire,  Samba Boussougou. Par ailleurs, cette synchronisation souligne l’importance de l’implication des acteurs internes de l’établissement dans la gestion du bien-être collectif. Le choix porté sur les zones d’influence du chemin de fer, établit Setrag comme un partenaire clé du développement durable au Gabon. Et ce, grâce à un impact communautaire patent. 

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 11 avril 2026 à 11h27min
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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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