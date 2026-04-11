Derniers articlesSOCIETE

Mouila : le chantier de la caserne des sapeurs-pompiers à l’arrêt inquiète

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 11 avril 2026 à 11h20min
1 535 Temps de lecture 1 minute
Une vue des travaux à l'arrêt à Mouila de la caserne des sapeurs-pompiers © D.R.
Ecouter l'article

À Mouila, dans la province de la Ngounié, les travaux de construction de la caserne des sapeurs-pompiers sont interrompus depuis plusieurs mois. Une situation jugée préoccupante par les autorités locales et les populations, selon l’Agence gabonaise de presse (AGP) dans sa livraison du 10 avril 2026.

La dynamique de modernisation des infrastructures de sécurité connaît un sérieux coup d’arrêt dans le sud du pays. Comme le rapporte l’Agence gabonaise de presse, « les travaux de construction de la caserne des sapeurs-pompiers de Mouila […] sont à l’arrêt depuis plusieurs mois », suscitant une vive inquiétude.

Face à cette situation, le gouverneur de la province de la Ngounié, Francis Oyinamono, s’est rendu sur le site afin de constater de visu l’état d’avancement du projet.

Un chantier abandonné malgré des engagements initiaux

Lors de cette visite, le gouverneur n’a pas caché son mécontentement. Selon l’AGP, il a exprimé « son indignation face à la lenteur des travaux et au non-respect des délais annoncés ».

Pourtant, ce projet, initié par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), était structurant pour la province. Il devait comprendre plusieurs infrastructures essentielles, notamment « un bâtiment administratif de type R+1 […] un bâtiment médical […] ainsi que deux bâtiments […] comprenant quatre appartements pour les sapeurs-pompiers ».

Prévu pour être livré dans un délai de deux ans, le chantier devait renforcer significativement les capacités d’intervention des secours dans cette zone.

Une absence de progrès qui alimente les inquiétudes

Malgré les assurances initiales de l’entreprise en charge des travaux, la situation sur le terrain est tout autre. L’AGP souligne qu’« à ce jour, aucun progrès notable n’a été observé et le site apparaît à l’abandon, envahi par la végétation ».

Ce constat renforce les interrogations sur le suivi des projets publics et sur la capacité des entreprises à respecter leurs engagements contractuels.

Un enjeu majeur pour la sécurité des populations

Au-delà du retard, c’est la question de la sécurité des habitants qui est posée. La future caserne devait permettre une meilleure prise en charge des urgences, dans une région où les infrastructures de secours restent limitées.

Conscient de cet enjeu, le gouverneur a rappelé « l’importance de garantir la qualité des travaux et la traçabilité des chantiers publics », selon l’AGP.

Des attentes fortes pour une reprise rapide

Dans ce contexte, les populations de Mouila et des localités environnantes attendent désormais des décisions concrètes. La relance du chantier apparaît comme une priorité pour répondre aux besoins de sécurité.

Ce dossier illustre, une fois de plus, les défis liés à l’exécution des projets publics au Gabon : entre ambition affichée et réalités opérationnelles, l’écart demeure préoccupant.

À Mouila, l’arrêt de ce chantier dépasse désormais le simple cadre technique. Il pose une question centrale : celle de la capacité de l’État à garantir la continuité et l’efficacité de ses investissements au service des citoyens.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 11 avril 2026 à 11h20min
1 535 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Gabon : Edgar Moukoumbi accélère la relance des chantiers routiers à Libreville

11 avril 2026 à 19h24min

Gabon : des agents de le DGEL dénoncent une «injustice sociale» persistante

11 avril 2026 à 19h06min

CEMAC : Le FMI sonne l’alarme face aux dérives budgétaires des États membres

11 avril 2026 à 12h54min

Lutte contre la vie chère : la Centrale d’Achat du Gabon officiellement lancée

11 avril 2026 à 12h06min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : fin de l’impunité pour les admins de groupes et adeptes du « partage » 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : fin de l’impunité pour les admins de groupes et adeptes du « partage »
[#Reportage] Gabon : influenceurs, blogs et médias en ligne désormais sous un régime commun de responsabilité 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : influenceurs et médias en ligne désormais soumis à une responsabilité commune
[#Reportage] Libreville : Etoughe Obame fragilisé après le rejet du budget 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Libreville : Etoughe Obame fragilisé après le rejet du budget
[#Journal] Le 19H30 du 10 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 10 Avril 2026
[#Reportage] Mairie de Libreville : Le budget 2026 rejeté pour «insincérité» et «manque de réalisme» 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Mairie de Libreville : Le budget 2026 rejeté pour «insincérité» et «manque de réalisme»
[#Journal] Le 12H30 du 10 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 10 Avril 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page