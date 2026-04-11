Mouila : le chantier de la caserne des sapeurs-pompiers à l’arrêt inquiète

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À Mouila, dans la province de la Ngounié, les travaux de construction de la caserne des sapeurs-pompiers sont interrompus depuis plusieurs mois. Une situation jugée préoccupante par les autorités locales et les populations, selon l’Agence gabonaise de presse (AGP) dans sa livraison du 10 avril 2026.

La dynamique de modernisation des infrastructures de sécurité connaît un sérieux coup d’arrêt dans le sud du pays. Comme le rapporte l’Agence gabonaise de presse, « les travaux de construction de la caserne des sapeurs-pompiers de Mouila […] sont à l’arrêt depuis plusieurs mois », suscitant une vive inquiétude.

Face à cette situation, le gouverneur de la province de la Ngounié, Francis Oyinamono, s’est rendu sur le site afin de constater de visu l’état d’avancement du projet.

Un chantier abandonné malgré des engagements initiaux

Lors de cette visite, le gouverneur n’a pas caché son mécontentement. Selon l’AGP, il a exprimé « son indignation face à la lenteur des travaux et au non-respect des délais annoncés ».

Pourtant, ce projet, initié par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), était structurant pour la province. Il devait comprendre plusieurs infrastructures essentielles, notamment « un bâtiment administratif de type R+1 […] un bâtiment médical […] ainsi que deux bâtiments […] comprenant quatre appartements pour les sapeurs-pompiers ».

Prévu pour être livré dans un délai de deux ans, le chantier devait renforcer significativement les capacités d’intervention des secours dans cette zone.

Une absence de progrès qui alimente les inquiétudes

Malgré les assurances initiales de l’entreprise en charge des travaux, la situation sur le terrain est tout autre. L’AGP souligne qu’« à ce jour, aucun progrès notable n’a été observé et le site apparaît à l’abandon, envahi par la végétation ».

Ce constat renforce les interrogations sur le suivi des projets publics et sur la capacité des entreprises à respecter leurs engagements contractuels.

Un enjeu majeur pour la sécurité des populations

Au-delà du retard, c’est la question de la sécurité des habitants qui est posée. La future caserne devait permettre une meilleure prise en charge des urgences, dans une région où les infrastructures de secours restent limitées.

Conscient de cet enjeu, le gouverneur a rappelé « l’importance de garantir la qualité des travaux et la traçabilité des chantiers publics », selon l’AGP.

Des attentes fortes pour une reprise rapide

Dans ce contexte, les populations de Mouila et des localités environnantes attendent désormais des décisions concrètes. La relance du chantier apparaît comme une priorité pour répondre aux besoins de sécurité.

Ce dossier illustre, une fois de plus, les défis liés à l’exécution des projets publics au Gabon : entre ambition affichée et réalités opérationnelles, l’écart demeure préoccupant.

À Mouila, l’arrêt de ce chantier dépasse désormais le simple cadre technique. Il pose une question centrale : celle de la capacité de l’État à garantir la continuité et l’efficacité de ses investissements au service des citoyens.