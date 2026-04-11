Libreville : l’AGASA dément toute contamination de produits laitiers infantiles au Gabon

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Fini les spéculations autour d’une supposée contamination de laits infantiles sur le territoire national. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 9 avril 2026, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a tenu à rassurer les populations en apportant un démenti formel. Et ce en indiquant qu’à ce jour, aucun produit concerné par les alertes internationales n’a été identifié ni commercialisé au Gabon, coupant ainsi court aux inquiétudes relayées sur les réseaux sociaux.

Selon les précisions apportées par l’AGASA, ces alertes émanaient notamment du réseau international de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) et du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF). Lesquelles concernaient « des produits de certaines marques de laits infantiles tels que Guigoz optipro, Guigoz Gest et Nidal du groupe Nestle,les préparations pour nourrissons des marques Nutrica exactement 16 produits et 1 produit Galilea du groupe Danone en provenance d’Irlande » indique le communiqué de l’AGASA .

Zéro produits infantiles contaminés au Gabon!

Toutefois, après évaluation rigoureuse des risques et vérifications effectuées sur l’ensemble du territoire, les autorités sanitaires gabonaises affirment n’avoir détecté aucune présence des produits incriminés sur le marché national. Cette mise au point intervient dans une phase sensible à l’international. Notamment en France où plusieurs lots de laits infantiles ont été rappelés en début d’année 2026, en raison d’une contamination par la bactérie Bacillus cereus, responsable de la production de la toxine céréulide. Un substance qui provoque des troubles digestifs parfois sévères, notamment chez les nourrissons, population particulièrement vulnérable.

Ces incidents ont largement circulé sur les plateformes numériques, contribuant à alimenter des inquiétudes bien au-delà des frontières concernées.Face à cette situation, l’AGASA souligne avoir immédiatement activé ses mécanismes de veille et de surveillance. Des instructions ont été transmises aux différentes délégations provinciales afin de renforcer les contrôles et prévenir toute éventuelle introduction des produits signalés. L’agence précise également que les produits concernés sont généralement distribués dans des circuits spécifiques, notamment en pharmacies, et non dans les grandes surfaces, ce qui facilite leur traçabilité et leur suivi.

A travers ce communiqué, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) démontre une fois de plus que la protection des consommateurs demeure au cœur de ses priorités. Et ce en luttant contre la propagation de fausses rumeurs et en privilégiant une communication transparente, l’agence entend maintenir un climat de confiance avec les populations.