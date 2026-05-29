Gabon : une vingtaine d’étudiants de l’INPTIC bientôt en stage chez Huawei

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L’Institut national de la poste, des technologies de l’information et de la communication (INPTIC) a servi de cadre au lancement de l’édition 2026 du programme Huawei Campus Recruitment. Cette initiative du groupe technologique chinois vise à offrir des opportunités de stages à de jeunes talents issus des grandes écoles. La cérémonie, présidée par le Directeur général de l’INPTIC, Landry Badiali, en présence du Directeur Afrique centrale de Huawei, Hu Xiaofeng, a permis de présenter les ambitions de cette campagne de recrutement qui bénéficiera cette année exclusivement aux étudiants de l’INPTIC.

Le Directeur général de l’INPTIC, Landry Badiali, a salué une initiative qui s’inscrit pleinement dans la vision des autorités gabonaises en matière d’employabilité des jeunes et d’excellence technologique. Selon lui, ce partenariat public-privé constitue un véritable levier de développement pour le pays. « Huawei Campus Recruitment est un pilier de cette stratégie », a-t-il déclaré, avant d’encourager les étudiants à saisir cette opportunité pour démontrer leur savoir-faire et leurs ambitions. Le responsable de l’INPTIC a également insisté sur la particularité de cette édition 2026, organisée exclusivement au profit des étudiants de son établissement.

Une immersion professionnelle au cœur de Huawei Gabon

Au cours de cette campagne, les responsables de Huawei ont présenté aux étudiants les activités et le fonctionnement de l’entreprise avant une phase de collecte des candidatures. Les étudiants sélectionnés à l’issue des entretiens intégreront Huawei Gabon pour des stages d’une durée d’un an. L’entreprise ambitionne de recruter une vingtaine de stagiaires dans le cadre de cette édition 2026. Les candidats les plus performants pourraient ensuite bénéficier d’un recrutement au sein du groupe, ouvrant ainsi la voie à une insertion professionnelle dans le secteur du numérique et des télécommunications.

Présent au Gabon depuis 2008, Huawei figure parmi les plus anciens équipementiers télécoms étrangers installés dans le pays. D’abord orientée vers les infrastructures de télécommunications, l’entreprise a progressivement étendu ses activités à la transformation numérique, au cloud, aux data centers, à la formation et aux projets de villes intelligentes. Le groupe collabore aujourd’hui avec plusieurs opérateurs et administrations publiques du Gabon ainsi que dans d’autres pays de la sous-région CEMAC, notamment le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine.