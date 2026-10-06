SETRAG : cinq interventions programmées pour éliminer les punaises de lit

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Après le signalement de punaises de lit dans l’un de ses trains, la Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG) annonce avoir déclenché un protocole de traitement du matériel roulant concerné. L’entreprise prévoit cinq interventions spécialisées, dont la première a déjà été réalisée, et présente ses excuses aux voyageurs potentiellement affectés. Au-delà de l’incident, la situation remet au premier plan les exigences d’hygiène et de contrôle sanitaire à bord des trains de voyageurs.

La présence signalée de punaises de lit dans un train du Transgabonais a conduit la SETRAG à renforcer son dispositif de traitement et de prévention. Face aux préoccupations susceptibles d’être suscitées chez les passagers, la société ferroviaire indique avoir engagé des opérations spécialisées sur son matériel roulant. Si l’entreprise assure disposer déjà d’un programme régulier de désinfection et d’entretien, l’incident impose désormais une surveillance renforcée afin de s’assurer de l’élimination du problème et d’éviter toute réapparition.

Cinq interventions prévues sur les trains

Dans une déclaration accordée à notre média, Steeve Keba Kebila, chef du département Mobirail, a reconnu les désagréments susceptibles d’avoir été occasionnés et présenté les excuses de l’entreprise. « Nous présentons nos sincères excuses aux voyageurs ayant pu être affectés. Dès le signalement, des mesures appropriées ont été prises », a-t-il déclaré.

Selon le responsable, le protocole engagé ne repose pas sur une intervention unique. « Tous nos trains font actuellement l’objet d’un traitement spécialisé conformément à un protocole rigoureux nécessitant plusieurs interventions. À ce jour, la première opération sur les cinq prévues a déjà été réalisée », a précisé Steeve Keba Kebila. Les opérations doivent ainsi se poursuivre sous la supervision des équipes techniques de SETRAG et des prestataires spécialisés mobilisés.

Un dispositif préventif annoncé toute l’année

SETRAG précise par ailleurs que le traitement des rames ne constitue pas une opération exclusivement déclenchée à la suite de cet incident. L’entreprise affirme disposer d’un calendrier régulier d’entretien, de traitement et de désinfection de ses trains de voyageurs, destiné à maintenir les conditions d’hygiène et de confort à bord.

Le dispositif actuellement mis en œuvre vient toutefois renforcer ces procédures habituelles. L’objectif annoncé est d’assurer un contrôle plus étroit des équipements concernés et de limiter le risque de réapparition des nuisibles. Pour les voyageurs, l’enjeu sera surtout de constater l’efficacité de ces mesures au terme des différentes phases du traitement.

L’efficacité du protocole désormais attendue

Cet épisode rappelle l’importance des procédures de contrôle sanitaire dans les transports collectifs, particulièrement pour un réseau ferroviaire assurant des trajets de longue durée. Au-delà du traitement curatif, la détection rapide d’éventuels nouveaux foyers et la régularité des opérations de contrôle apparaissent déterminantes pour préserver les conditions de voyage.

SETRAG annonce à cet effet qu’elle communiquera régulièrement sur l’évolution de la situation et l’avancement des interventions. Après la première des cinq opérations prévues, l’enjeu sera désormais de mener le protocole jusqu’à son terme et de vérifier son efficacité dans la durée. Pour la société ferroviaire, la réponse apportée à cet incident sera aussi appréciée à l’aune de sa capacité à garantir durablement aux passagers des rames propres et des conditions de transport satisfaisantes.