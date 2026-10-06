A La UneDerniers articlesECONOMIE

Port-Gentil : AGL Gabon livre 342 tonnes d’équipements stratégiques destinés à la future centrale à gaz

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 6 octobre 2026 à 16h20min
1 860 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Ecouter l'article

À Port-Gentil, la consolidation des infrastructures énergétiques passe par des opérations de terrain d’une précision chirurgicale. AGL Gabon a récemment mené à bien une mission de transport et de manutention hors norme pour la construction de la future centrale à gaz de 40 MW. Cet exploit technique met en lumière la capacité opérationnelle du groupe sur les projets industriels majeurs en Afrique centrale.

Le cœur de cette opération logistique reposait sur le transfert de deux convois exceptionnels affichant des masses vertigineuses de 176 et 166 tonnes. De tels volumes interdisent toute improvisation. Dès la réception au port, l’acheminement de ces équipements a exigé le déploiement d’une ingénierie de pointe, matérialisée par l’utilisation d’une remorque modulaire hydraulique de très haute capacité.

Pour sécuriser un parcours semé de contraintes structurelles, les équipes spécialisées de la division Project Cargo ont entamé un rigoureux travail de cartographie opérationnelle. Des analyses de risques approfondies, couplées à un diagnostic méticuleux de la résistance des chaussées et des ponts traversés, ont permis d’anticiper le moindre obstacle routier avant le déplacement effectif des charges.

L’art de la haute précision : de la mer aux fondations

Une fois acheminés sur le site d’exploitation de la centrale, ces composants stratégiques ont fait l’objet d’un processus de positionnement d’une grande délicatesse. Orchestrée à l’aide de grues de forte puissance, la phase ultime de levage s’est déroulée en parfaite adéquation avec les protocoles de sécurité internationaux les plus stricts.

Cette exécution sans faute démontre la maîtrise d’AGL Gabon sur l’ensemble du cycle de transit. « Cette opération illustre notre capacité à accompagner les projets industriels les plus ambitieux grâce à des solutions logistiques sur mesure et une expertise intégrée », a souligné Patrick Gerenthon, Directeur Général Pays d’AGL Gabon, en saluant l’excellence et la rigueur de ses équipes.

Un pilier de la transformation industrielle régionale

S’appuyant sur l’engagement de ses 1 100 collaborateurs à travers le pays, AGL confirme son rôle de partenaire stratégique pour le développement des réseaux industriels et logistiques gabonais. En combinant manutention portuaire, consignation maritime et commission en douane, l’entreprise participe activement aux grands chantiers d’aménagement du territoire tout en soutenant l’essor économique durable du Gabon.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 6 octobre 2026 à 16h20min
1 860 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

SAIL 2026 : AFG Bank Gabon aux côtés de ceux qui façonnent le Gabon

6 octobre 2026 à 17h11min

CEMAC : avec 68,3 ans, le Gabon détient l’espérance de vie la plus élevée de la sous-région

6 octobre 2026 à 15h40min

Libreville : vente aux enchères des véhicules, la population dénonce le manque d’assainissement  de l’espace public

6 octobre 2026 à 13h42min

Église Évangélique du Gabon : l’administration provisoire se donne trois mois pour sortir de la crise

6 octobre 2026 à 13h26min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page