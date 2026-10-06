Port-Gentil : AGL Gabon livre 342 tonnes d’équipements stratégiques destinés à la future centrale à gaz

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À Port-Gentil, la consolidation des infrastructures énergétiques passe par des opérations de terrain d’une précision chirurgicale. AGL Gabon a récemment mené à bien une mission de transport et de manutention hors norme pour la construction de la future centrale à gaz de 40 MW. Cet exploit technique met en lumière la capacité opérationnelle du groupe sur les projets industriels majeurs en Afrique centrale.

Le cœur de cette opération logistique reposait sur le transfert de deux convois exceptionnels affichant des masses vertigineuses de 176 et 166 tonnes. De tels volumes interdisent toute improvisation. Dès la réception au port, l’acheminement de ces équipements a exigé le déploiement d’une ingénierie de pointe, matérialisée par l’utilisation d’une remorque modulaire hydraulique de très haute capacité.

Pour sécuriser un parcours semé de contraintes structurelles, les équipes spécialisées de la division Project Cargo ont entamé un rigoureux travail de cartographie opérationnelle. Des analyses de risques approfondies, couplées à un diagnostic méticuleux de la résistance des chaussées et des ponts traversés, ont permis d’anticiper le moindre obstacle routier avant le déplacement effectif des charges.

L’art de la haute précision : de la mer aux fondations

Une fois acheminés sur le site d’exploitation de la centrale, ces composants stratégiques ont fait l’objet d’un processus de positionnement d’une grande délicatesse. Orchestrée à l’aide de grues de forte puissance, la phase ultime de levage s’est déroulée en parfaite adéquation avec les protocoles de sécurité internationaux les plus stricts.

Cette exécution sans faute démontre la maîtrise d’AGL Gabon sur l’ensemble du cycle de transit. « Cette opération illustre notre capacité à accompagner les projets industriels les plus ambitieux grâce à des solutions logistiques sur mesure et une expertise intégrée », a souligné Patrick Gerenthon, Directeur Général Pays d’AGL Gabon, en saluant l’excellence et la rigueur de ses équipes.

Un pilier de la transformation industrielle régionale

S’appuyant sur l’engagement de ses 1 100 collaborateurs à travers le pays, AGL confirme son rôle de partenaire stratégique pour le développement des réseaux industriels et logistiques gabonais. En combinant manutention portuaire, consignation maritime et commission en douane, l’entreprise participe activement aux grands chantiers d’aménagement du territoire tout en soutenant l’essor économique durable du Gabon.