CEMAC : avec 68,3 ans, le Gabon détient l’espérance de vie la plus élevée de la sous-région

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C’est un indicateur clé qui témoigne des progrès accomplis dans l’amélioration du bien-être des populations. Selon les dernières données de la Banque mondiale, le Gabon enregistre la plus forte espérance de vie à la naissance au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), atteignant 68,3 ans.

Grâce à ce résultat, le pays se hisse à la première place régionale pour la longévité moyenne. Cette performance s’explique notamment par un produit intérieur brut (PIB) par habitant supérieur à la moyenne de la sous-région et des investissements plus réguliers dans les infrastructures de base.

Des trajectoires régionales contrastées

La République du Congo se classe au deuxième rang avec une espérance de vie de 65,8 ans. Cette position reflète une amélioration constante de son système de santé, ramenant l’écart avec le leader gabonais à 2,5 ans.

Le Cameroun et la Guinée équatoriale se partagent la troisième place avec une moyenne de 63,7 ans. Si ce chiffre traduit une certaine résilience au Cameroun face aux crises sécuritaires qui touchent plusieurs de ses régions, il révèle en revanche les difficultés de la Guinée équatoriale à transformer ses importantes rentes pétrolières en services publics de santé performants et durables.

En cinquième position, la République centrafricaine affiche une espérance de vie de 57,4 ans. Ce retard s’explique par plusieurs décennies d’instabilité politique et de conflits armés, qui ont profondément détruit le réseau sanitaire et fragilisé l’accès aux soins de base.

Enfin, le Tchad occupe le dernier rang du classement avec 55,1 ans. L’accès très limité à l’eau potable, l’insécurité alimentaire chronique et un taux de mortalité infantile élevé continuent de peser lourdement sur l’espérance de vie des Tchadiens.

Des défis structurels à surmonter pour le Gabon

Si le Gabon domine ce classement, la Banque mondiale rappelle que l’accès à des soins de qualité reste un défi majeur à l’échelle nationale. Pour consolider ses acquis et poursuivre sa progression, le pays devra renforcer ses infrastructures sanitaires, accroître le recrutement et la formation du personnel médical, et garantir un accès plus équitable aux soins essentiels pour l’ensemble de sa population.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire