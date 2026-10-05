Sénégal : disparition de Cheikh Hamidou Kane, géant des lettres africaines et maître de «L’Aventure ambiguë»

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Le Sénégal et le monde des lettres sont en deuil. Cheikh Hamidou Kane, monument de la littérature continentale, s’est éteint le samedi 03 octobre 2026 à Dakar à l’âge vénérable de 98 ans, ainsi l’a annoncé l’agence APA-News. L’écrivain laisse derrière lui l’héritage intellectuel d’un penseur lucide qui aura marqué des générations de lecteurs par sa méditation magistrale sur les déchirements culturels de l’Afrique contemporaine.

Né le 2 avril 1928 à Matam, dans le nord du Sénégal, Cheikh Hamidou Kane entre au panthéon de la littérature mondiale en 1961 grâce à la parution de L’Aventure ambiguë. Récompensé dès 1962 par le Grand Prix littéraire d’Afrique noire, ce roman initiatique retrace le parcours poignant de Samba Diallo, jeune homme écartelé entre la rigueur de sa formation coranique traditionnelle et l’attrait de l’école occidentale.

À travers cette fresque philosophique, l’auteur interroge les tensions nées de la rencontre des civilisations, abordant avec finesse les notions d’identité, d’acculturation et de quête de liberté. Bien plus tard, en 1995, il prolongera son œuvre narrative avec la publication d’un second roman, Les Gardiens du Temple.

Du service de l’État aux instances internationales

Parallèlement à sa trajectoire d’écrivain, Cheikh Hamidou Kane s’est illustré par un engagement constant dans la gestion de la cité. Haut fonctionnaire, il occupa notamment le poste de ministre de la République du Sénégal, mettant ses compétences administrative et politique au service du développement de son pays. Son parcours professionnel l’amena également à assumer d’importantes responsabilités au sein d’organisations internationales, témoignant d’une vision profondément humaniste et ouverte sur le monde.

L’hommage de la Nation et l’héritage d’un pionnier

La résonance de son départ a immédiatement suscité un vif émoi au sommet de l’État. Exprimant sa « profonde tristesse », le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a tenu à rendre une mémoire appuyée à l’écrivain ainsi qu’à l’homme d’État.

« Avec L’Aventure ambiguë, il a donné à des générations d’Africains les mots pour penser une question qui nous habite encore, celle de s’ouvrir au savoir du monde sans rien perdre de ce que nous sommes. », a indiqué le président sénégalais. En saluant le dévouement de l’ancien ministre, le président Faye a scellé le souvenir d’une figure tutélaire dont la pensée continuera d’éclairer la conscience africaine.