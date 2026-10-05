Mouila : un gardien de prison et deux complices écroués pour trafic de stupéfiants

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L’affaire de détention, de vente et de complicité de commerce illicite de cannabis qui secouait la capitale de la Ngounié a enfin connu son dénouement judiciaire. Le 24 septembre dernier, le Tribunal de première instance de Mouila a rendu son délibéré dans ce dossier complexe qui impliquait initialement trois agents de la Sécurité pénitentiaire et deux civils. À l’issue des débats, l’un des matons et les deux civils ont été reconnus coupables et condamnés à un an de prison ferme ainsi qu’à une amende de 100 000 FCFA chacun.

L’affaire remonte à février dernier, lorsque les agents de l’Office central de lutte antidrogue (Oclad) interpellent deux individus, Abdoulaye Bobo et Clarek Mombo Boussougou, en possession de chanvre indien. Les investigations conduisent rapidement les enquêteurs au domicile partagé par les deux suspects avec l’agent pénitentiaire Terence Eyeghe.

Lors des interrogatoires préliminaires, sieur Eyeghe indique s’être approvisionné à Libreville. Cependant, l’instruction révèle une réalité bien plus troublante : le produit prohibé provenait en réalité de scellés directement soutirés au greffe du Tribunal de première instance de Mouila.

Contradictions et déclarations troublantes à la barre

Comme le rapporte le quotidien L’Union, l’audience a été marquée par des incohérences flagrantes dans les déclarations des prévenus. Confronté à ses versions changeantes, évoquant d’abord un séjour professionnel puis des prétextes personnels, Terence Eyeghe a peiné à convaincre les juges de son innocence ou à justifier la présence de drogue dans sa propre chambre.

De son côté, Abdoulaye Bobo a reconnu sans détour sa participation au trafic. Interrogé par le président de la juridiction sur les motifs de son mutisme face à ce commerce illicite, ce dernier s’est contenté de répondre qu’il s’agissait simplement d’un « service ». Quant à Clarek Mombo Boussougou, il a concédé consommer du cannabis depuis près d’une année.

Un verdict nuancé mais ferme

Bien que le Ministère public ait requis des peines allant jusqu’à dix ans de réclusion contre plusieurs mis en cause, la cour a pesé minutieusement les responsabilités de chacun. Bénéficiant du doute ou faute de preuves suffisantes quant à leur implication directe, deux prévenus, dont l’agent Ndembi Aworet et Vinique Kassa Kassa, ont été relaxés et disculpés par le tribunal.

Au final, la justice a tranché en déclarant Terence Eyeghe, Abdoulaye Bobo et Clarek Mombo Boussougou pleinement coupables. Cette sentence d’un an d’emprisonnement ferme rappelle la sévérité des juridictions face à la corruption et aux trafics de stupéfiants, tout particulièrement lorsqu’ils éclaboussent les forces de sécurité publique.