SEEG : retour à la normale de la vente des unités EDAN

Ecouter l'article

Après une journée de vives inquiétudes provoquée par un incendie dans l’immeuble central de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), le service de recharge des compteurs est de nouveau pleinement opérationnel sur l’ensemble du territoire national.

Un souffle de soulagement traverse les foyers et les commerces gabonais. L’achat et la recharge des unités EDAN fonctionnent à nouveau normalement sur l’ensemble des plateformes depuis cet après-midi, a confirmé la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG).

Cette annonce marque la fin d’une crise technique majeure survenue plus tôt ce lundi, à la suite d’un départ de feu brutal au siège social de l’opérateur national à Libreville.

Une alerte majeure au cœur de la capitale

L’incident s’est déclaré en pleine journée dans les installations centrales de l’entreprise, provoquant d’importants dégâts matériels dans des locaux calcinés et secouant la capitale. La panique a rapidement gagné les abonnés lorsque l’infrastructure informatique sous-jacente s’est retrouvée totalement paralysée.

Dans la foulée, la SEEG avait dû publier un communiqué d’urgence informant ses usagers de l’interruption nationale du service prépayé, plongeant des milliers de ménages dans l’incertitude quant à leur approvisionnement électrique.

Une intervention exemplaire des secours

Face au péril, la réaction des services de sécurité a été exemplaire. L’intervention prompte et coordonnée des sapeurs-pompiers et des forces de l’ordre a permis d’endiguer la propagation des flammes et d’évacuer le bâtiment dans le calme. Bilan humain : aucune atteinte à l’intégrité physique du personnel n’est à déplorer, un constat rassurant au vu de la violence du sinistre.

Mobilisation d’urgence des équipes techniques

Une fois le site sécurisé, la priorité absolue est devenue la restauration du cœur de réseau informatique. Les ingénieurs et techniciens de la SEEG se sont immédiatement attaqués aux dégâts causés aux serveurs et aux liaisons réseau. Après plusieurs heures d’efforts ininterrompus, les équipes informatiques sont parvenues à résoudre les pannes critiques qui bloquaient les applications de vente à distance et en guichet.

Toutes les vérifications de sécurité et interventions requises ayant été finalisées avec succès, l’ensemble du système de distribution prépayé a été réactivé cet après-midi. Les abonnés peuvent désormais réapprovisionner leurs compteurs EDAN en toute sérénité via leurs canaux habituels, mettant un terme final à cet épisode perturbateur.