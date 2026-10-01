Libreville : un réseau de faux produits Lotus démantelé au marché Petit-Paris par la DGSS

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Un vaste réseau de falsification vient d’être démantelé par les forces de l’ordre. Le 23 septembre dernier, la direction générale des Services spéciaux (DGSS) a mené une opération coup de poing au marché Petit-Paris, situé au cœur de Libreville. L’objectif : intercepter d’imposants stocks de produits contrefaits usurpant la célèbre marque Lotus, fabriquée en exclusivité par l’entreprise locale Satoga.

L’alerte avait d’abord été lancée à l’intérieur du pays. Inquiets de constater la prolifération de faux articles Lotus sur les étals de Franceville, Port-Gentil et Moanda, les responsables de Satoga ont rapidement tiré la sonnette d’alarme. Très vite, les investigations ont révélé que la capitale gabonaise servait de plaque tournante et de centre d’approvisionnement stratégique pour l’ensemble du territoire national. Une plainte déposée début septembre auprès des Services spéciaux a précipité l’action des enquêteurs, menant à la perquisition de plusieurs boxes marchands et à l’arrestation des suspects.

Remplaçants toxiques et risques sanitaires

Au-delà de l’escroquerie commerciale, ce trafic soulève de graves inquiétudes pour la sécurité des ménages. Une expertise réalisée par étude d’huissier confirme l’ampleur de la fraude : les emballages incriminés ne comportent aucune indication sur l’origine des articles, l’identité du fabricant ou les processus industriels employés.

Appliqués à des objets du quotidien comme des mouchoirs, en contact direct avec la peau, le nez et les yeux, de tels produits échappant à tout contrôle de qualité font courir un risque sanitaire direct aux consommateurs, susceptibles d’être exposés à des substances toxiques ou des impuretés non identifiées.

Une menace directe pour l’économie nationale

Pour le tissu économique local, l’impact se révèle tout aussi dévastateur. En inondant le marché de marchandises illégales, ces circuits clandestins privent l’État de précieuses recettes fiscales et douanières, tout en sapant les efforts d’industrialisation du pays. Le préjudice frappe de plein fouet la société Satoga et menace les 116 emplois qu’elle génère, fragilisant au passage les récents investissements consentis pour moderniser sa chaîne de production. Chaque contrefaçon vendue équivaut à un coup porté au travail et au savoir-faire gabonais.

Réglementation et fermeté face au péril informel

L’épilogue judiciaire s’écrit désormais devant les tribunaux, tandis que la marchandise saisie est vouée à une destruction ferme. Toutefois, cet épisode remet en lumière un enjeu crucial : l’urgence d’intensifier la surveillance aux frontières et de multiplier les contrôles inopinés dans les zones commerciales. Pour protéger durablement le pouvoir d’achat, la santé publique et l’industrie nationale, la rigueur des sanctions contre les importateurs véreux devra servir de signal fort.