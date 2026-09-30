PMUG : un parieur récidiviste décroche le SuperJackpot et dépasse les 130 millions de FCFA

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La foudre de la chance peut-elle frapper deux fois au même endroit ? À Libreville, la réponse ne fait désormais plus aucun doute. Samedi dernier, un trentenaire gabonais est une nouvelle fois devenu multimillionnaire en raflant la somme astronomique de 61 719 410 francs CFA grâce au Loto Superjack du PMUG. Si un tel gain bouleverse déjà une existence, le parcours de ce joueur bascule carrément dans l’extraordinaire.

Il y a près de cinq ans, ce parieur ultra-fidèle avait déjà trouvé la combinaison parfaite, empochant à l’époque un premier chèque monumental de 70 760 000 francs CFA. En cumulant ces deux exploits retentissants, l’heureux gagnant totalise aujourd’hui un pactole phénoménal de plus de 130 millions de francs CFA. Une double victoire inédite qui bafoue toutes les lois des statistiques.

L’émotion était palpable lors de la cérémonie de remise de chèque organisée dans les locaux du PMUG. Encore sous le coup de l’étonnement face à son incroyable audace, le vainqueur a confié son expérience avec un large sourire : « Quand j’ai gagné la première fois, mes proches m’ont dit de m’arrêter, persuadés que la chance ne passait qu’une fois. Mais j’ai continué. Mercredi soir, en voyant le tirage du 23 septembre 2026, je n’en croyais pas mes yeux. C’est un miracle, je savais que ma bonne étoile reviendrait ! », a-t-il indiqué.

Un scénario digne d’un film pour le PMUG

Du côté de l’opérateur, cet événement prend des allures de saga spectaculaire. Le Directeur commercial n’a pas caché son enthousiasme face à un tel scénario : « C’est un moment historique pour nos jeux de tirage ! Gagner le gros lot constitue déjà un exploit, mais récidiver à ce niveau de gain relève de la magie pure. Nous sommes extrêmement fiers de célébrer ce double champion. Cela prouve à l’ensemble des parieurs que la persévérance porte ses fruits. »

Loin de céder à la folie des grandeurs, le vainqueur conserve une gestion lucide de sa nouvelle fortune. Il envisage désormais d’investir massivement dans l’immobilier local afin d’assurer de manière pérenne l’avenir de sa famille.

L’engouement gagne la capitale

Dans la foulée de cette annonce, une vague d’optimisme s’est emparée des kiosques et points de vente de la capitale gabonaise. Alors que la nouvelle circule sur toutes les lèvres, une question brûle désormais les esprits : le mystérieux gagnant osera-t-il tenter la passe de trois ? En attendant, des milliers de parieurs continuent d’affluer pour valider leurs grilles, espérant marcher dans les pas de ce joueur hors du commun.

Pour toute information complémentaire, le public peut se rendre dans les agences, kiosques et réseaux partenaires du PMUG, ou joindre le service client au +241 11790200.