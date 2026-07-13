Sécurité Pénitentiaire : interdiction de publier sur les réseaux sociaux pour les agents en uniforme

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L’heure n’est plus à la décontraction pour les nouveaux agents des prisons. Dans une note d’information interne publiée récemment, le Bureau de la Promotion 2025 de l’administration pénitentiaire a tapé du poing sur la table. L’institution met sévèrement en garde ses troupes contre les dérives comportementales constatées à la fois sur internet et dans l’espace public. L’objectif de ce recadrage est limpide : « préserver l’image de la Sécurité Pénitentiaire ».

Pour la jeune cuvée d’agents, les habitudes vont devoir changer radicalement, et ce dès le 9 juillet 2026. À compter de cette date, fini le temps des poses décontractées et des chorégraphies en uniforme. Tout agent surpris à publier des photos ou des vidéos en tenue sur Facebook, TikTok ou WhatsApp s’exposera à de lourdes sanctions disciplinaires, calquées sur les dispositions réglementaires en vigueur.

Cependant, le commandement ne borne pas sa vigilance aux frontières du virtuel. Le comportement en dehors des heures de service est lui aussi placé sous haute surveillance. Ainsi, tout membre du personnel qui serait aperçu en tenue militaire dans des bars, boîtes de nuit, snacks ou motels subira le même traitement disciplinaire. La hiérarchie martèle un principe fondamental : la tenue incarne l’autorité de l’État, elle n’est en aucun cas « un accessoire de mannequinat ou encore un accoutrement à revêtir lors de nos besoins personnels ».

Une institution soucieuse de sa crédibilité

Bien que le document officiel ne mentionne pas d’incidents spécifiques, il pointe du doigt de « nombreuses dérives observées » au cours des derniers mois. Il faut dire que ces dernières semaines, la diffusion de vidéos montrant de jeunes recrues en uniforme, dansant sur les réseaux sociaux ou fréquentant des lieux de divertissement, a sérieusement agacé les hauts gradés.

Pour le ministère de la Justice, ces comportements s’avèrent incompatibles avec le devoir de réserve et l’obligation d’exemplarité indispensables à la fonction. En transformant un symbole de service en outil de communication personnelle, les agents ne se contentent pas de dégrader la crédibilité de l’institution : ils compromettent également leur propre sécurité sur le terrain. Le message est passé, charge aux récalcitrants de ranger les smartphones.