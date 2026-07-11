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Gabon : quand la coopération gabono-japonaise réinvente le tourisme vert

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 11 juillet 2026 à 15h47min
1 505 Temps de lecture 1 minute
Une vue des deux plateformes en bois construit au Parc national d'Akanda © GMT
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Le Gabon franchit une nouvelle étape dans la préservation et la mise en valeur de son patrimoine naturel. Baptisé « Projet de sensibilisation et de développement de l’écotourisme dans les aires protégées au Gabon », ce programme novateur prend vie au cœur du parc national d’Akanda. Fruit d’une convention entre l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) et l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA), cette initiative aspire à transformer la vision du tourisme local en plaçant les communautés villageoises au centre de l’action.

Pour concrétiser cette ambition, des infrastructures légères et respectueuses de l’environnement ont été érigées sur l’île de Nende. Les visiteurs peuvent désormais profiter d’un site aménagé comprenant deux plateformes en bois conçues pour abriter entre 8 et 12 tentes, des sanitaires, des douches, ainsi qu’une cuisine et un réfectoire communs.

Guy Max Moussavou, l’un des responsables du projet, explicite la philosophie de cette démarche : « L’objectif est de valoriser nos aires protégées à travers un écotourisme communautaire. Nous impliquons directement les populations locales dans cette dynamique. À terme, nous espérons que ce modèle développé à Akanda saura séduire les Gabonais autant que les visiteurs internationaux, et qu’il sera dupliqué dans d’autres parcs du pays grâce au soutien continu de la coopération et de l’ambassade du Japon. »

Une immersion totale entre faune, flore et culture

Une vue de l’île de Nende © GMT

Malgré sa proximité immédiate avec la capitale, le site offre un dépaysement total et une déconnexion absolue. Entre l’observation d’oiseaux migrateurs et la découverte d’une faune aquatique foisonnante, l’expérience se veut avant tout humaine et pédagogique. Des randonnées guidées permettent notamment de comprendre le rôle crucial des forêts de palétuviers.

M. Imaoka, représentant du projet, insiste sur la dimension authentique de ce séjour : « Les visiteurs peuvent faire de la randonnée aux côtés des villageois pour découvrir comment ils vivent en parfaite harmonie avec la nature. Accompagnés par des écogardes, ils apprennent à saisir l’importance vitale et la diversité des mangroves. Bien qu’il n’y ait ni électricité ni eau courante, nous fournissons des lampes et de l’eau potable. C’est une opportunité unique de s’immerger dans le silence de la nature, loin du tumulte urbain, pour s’imprégner de la richesse culturelle et environnementale du Gabon. »

Des journalistes en immersion au Parc national d’Akanda © GMT

Bien que le projet soit encore en phase de finalisation, les voyageurs désireux de vivre cette aventure peuvent d’ores et déjà planifier leur séjour en contactant l’administration du parc ou les opérateurs touristiques partenaires.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 11 juillet 2026 à 15h47min
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