BEPC 2026 : 66,27 % de taux de réussite au niveau national

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Les résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) pour la session 2026 sont désormais officiels. Proclamés ce samedi 11 juillet 2026 par Camélia Ntoutoume Leclercq, ministre d’État en charge de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique, ils affichent un taux de réussite global de 66,27 % à l’échelle nationale. Ce verdict, très attendu par des milliers de familles, met en lumière la capacité d’adaptation d’un système éducatif qui a pourtant dû composer avec quelques turbulences en début d’année.

Derrière ce chiffre global se cachent des dynamiques bien distinctes entre les différentes catégories de postulants. Les élèves régulièrement scolarisés tirent largement leur épingle du jeu avec une performance notable : 68,34 % d’entre eux ont décroché le précieux sésame, ce qui représente un total de 27 475 nouveaux admis.

Pour les candidats libres, le chemin vers le succès s’est avéré nettement plus escarpé. Cette catégorie enregistre en effet un taux de réussite plus modeste de 37,75 %, soit 1 032 candidats reçus. Au-delà des écarts, ces statistiques globales témoignent d’une belle régularité. Malgré un premier trimestre marqué par de légères perturbations du calendrier scolaire, l’effort collectif a payé. La synergie entre le corps enseignant, les parents d’élèves et l’administration a permis de redresser la barre afin de maintenir les standards d’apprentissage à un niveau satisfaisant.

Le cap maintenu sur les réformes

Pour les autorités éducatives, cette session du BEPC fait figure de baromètre pour mesurer l’efficacité des chantiers en cours. Depuis plusieurs trimestres, le ministère s’est engagé dans une vaste politique de modernisation. Celle-ci s’articule notamment autour de la restructuration des programmes, de la mise à niveau des infrastructures scolaires et d’une optimisation globale de la gouvernance éducative.

Les résultats de cette année sont ainsi perçus comme un signal particulièrement encourageant. Ils viennent valider les orientations stratégiques prises pour renforcer la qualité des enseignements sur toute l’étendue du territoire. Bien que des défis subsistent, notamment pour accompagner plus efficacement les candidats libres, la résilience démontrée lors de cette session 2026 conforte le Gabon dans sa volonté de bâtir une école publique performante, moderne et inclusive. Les regards se tournent désormais vers la rentrée prochaine, avec l’ambition d’ancrer durablement ces progrès.