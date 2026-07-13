Alibandeng : Les habitants étouffent sous les ordures avant les 3 Manguiers

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À Alibandeng avant les trois manguiers dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, les ordures font la loi. Sachets et bouteilles plastiques, déchets électroménagers, il y a de tout genre dans ce quartier. Une situation qui plonge les habitants dans l’insalubrité et qui remet sur la table la question de la gestion des déchets et de la responsabilité citoyenne.

L’accumulation des ordures nuit non seulement à la beauté du quartier mais aussi aux conditions de vie des habitants. En effet, de ces immondices proviennent une odeur nauséabonde qui se propage dans l’air. Aussi, les déchets sont très souvent emportés par le vent ou la pluie et se retrouvent à quelques mètres du point d’apport volontaire. Résultats, des canalisations obstruées et des populations exposées à des risques de maladies.

La responsabilité des citoyens mise en question

Les habitants eux-mêmes ont aussi leur part de responsabilité dans la dégradation de l’environnement à Alibandeng avant les 3 manguiers. Entre le dépôt des ordures qui ne respecte pas les horaires fixées par les autorités compétentes et le mauvais tri des déchets, l’impact est commun. «Des fois, les gens ne jettent même pas la saleté à l’endroit indiqué. Ils le font en bordure de route. Juste à côté, il y a une cafétéria et d’autres boutiques », affirme Oumar, boutiquier.

Devant cette situation, les populations appellent à la prise de sanctions face aux contrevenants. Au-delà de celles-ci, une bonne gestion des déchets pourrait permettre à Alibandeng avant les 3 manguiers de retrouver un cadre plus salubre. Cela imposerait de trier les ordures depuis la maison en procédant à la séparation. En ce sens, les autorités compétentes ne peuvent pas tout faire. Les riverains devraient également jouer leur partition pour l’embellissement du quartier. Car comme on le dit si bien « un seul doigt ne peut pas laver tout le visage ».

Ladie Blondeze Bidjongo Mouloungui