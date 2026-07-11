Lambaréné : deux blessés dans une violente collision nocturne entre deux pirogues sur l’Ogooué

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Un dramatique accident fluvial a secoué la commune de Lambaréné ce vendredi soir. Deux embarcations traditionnelles sont entrées en collision à proximité du Centre artisanal de pêche, faisant deux blessés graves et relançant le débat sur la sécurité de la navigation nocturne. Selon les informations rapportées par l’Agence gabonaise de presse (AGP), le manque cruel de visibilité et les ténèbres denses à cette heure de la nuit ont rendu les manœuvres particulièrement complexes, piégeant les deux navigations sur une trajectoire fatale.

Le drame s’est noué aux alentours de 20 heures dans le chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, au centre du Gabon. Alors que les eaux du fleuve s’enfonçaient dans l’obscurité, les pirogues baptisées « Saint Gabriel » et « Aline Eyang » se sont violemment percutées.

Un choc violent en route vers un deuil

À bord du « Saint Gabriel », les passagers avaient embarqué pour rejoindre la localité de Jinckeville. Ce voyage, qui se voulait un déplacement de recueillement pour assister à un retrait de deuil, a brutalement viré au cauchemar. Emmanuel Nze Ekomie, propriétaire de l’embarcation, assurait lui-même la barre lors de l’impact.

Le choc a été d’une rare violence : l’homme a été grièvement atteint au visage, figurant parmi les deux victimes les plus lourdement touchées lors de ce sinistre.

L’épineuse question de la sécurité fluviale

Aussitôt alertées, les autorités locales se sont mobilisées en nombre sur le site du sinistre. L’AGP souligne la présence sur les lieux de Valérie Ngomba, directrice provinciale des Affaires fluviales et maritimes du Moyen-Ogooué. Cette dernière a vivement déploré l’attitude de certains usagers du fleuve qui continuent d’ignorer les règles élémentaires de sécurité et la réglementation en vigueur, mettant ainsi des vies en péril.

Pour mesurer l’ampleur de la situation et ouvrir les premières constatations d’usage, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lambaréné, Alec Patrick Ibinga, a également fait le déplacement. Flanqué des forces de l’ordre et des sapeurs-pompiers du Moyen-Ogooué, le magistrat a supervisé les secours et veillé à l’évolution de la situation des blessés, alors que l’enquête devra déterminer les responsabilités de ce nouveau drame sur l’Ogooué.