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Lalala à Gauche : poursuite des opérations de reconquête du domaine public 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 10 juillet 2026 à 17h04min
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L'engin de la Mairie de Libreville en opération de démolition à Lalala à Gauche © GMT
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C’est sous le poids de la pelleteuse de l’hôtel de ville de Libreville que les opérations de casse ont eu lieu ce vendredi 10 juillet 2026 à Lalala à gauche dans le cinquième arrondissement de la commune. Des démolitions qui s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement urbain mené par la municipalité dans l’optique de désenclaver les quartiers sous intégrés. 

C’est une descente qui a été menée en présence du maire du 5e arrondissement, du chef de quartier et des populations. Sur place, les habitants impactés ont tenu à exprimer ce qu’ils qualifient d’abus. « Je n’occupe pas un espace réservé au passage de la route. C’est une piste qui a été créée autrefois par ma famille. Si l’Etat veut récupérer la piste je ne refuse pas mais il faut bien qu’on m’indemnise », a affirmé Augustin Adiahenot, habitant impacté. 

Une destruction qui ne passe pas chez tout le monde 

Pour les retardataires, c’est sous la pression de l’engin que la récupération des biens s’est effectuée. De son côté, la mairie de Libreville a tenu à rappeler le cadre de la mise en œuvre de cette opération de démolition. « Nous sommes ici dans le cadre de l’aménagement des voies pénétrantes. Après les mises en demeure, marquages et sensibilisations, nous venons maintenant pour exécuter l’arrêté municipal », a expliqué Alexandre Mboulou Sougou, Directeur du Cadastre, de l’habitat et de l’aménagement urbain à l’Hôtel de ville.

Le dépositaire de l’autorité publique a insisté sur la responsabilité de ces derniers qui, selon lui, ont fait preuve d’incivisme « C’est un incivisme qui nous mène ici et certains ont fait preuve de résistance alors que d’autres sont partis. Nous sommes là pour corriger tous ces manquements afin de libérer la voie et suivre le projet », a ajouté Alexandre Mboulou Sougou. Pour rappel, ces opérations d’aménagement des voies pénétrantes ont pour objectif final le désengorgement des axes principaux afin  de fluidifier la circulation dans la capitale et mieux lutter contre la délinquance qui sévit dans les quartiers.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 10 juillet 2026 à 17h04min
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