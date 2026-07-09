Derniers articlesFAITS DIVERS

Ivindo : un conducteur d’engins trouve la mort dans un ravin

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 9h55min
1 503 Temps de lecture 1 minute
Accident de la circulation dans le département de l'Ivindo © AGP
Ecouter l'article

Dans la nuit de mardi à mercredi, un dramatique accident de la circulation a coûté la vie à Ferry Mboumba Moukagni, un conducteur d’engins gabonais de 46 ans, employé par la Société Gabonaise Tous Travaux (SGTT). Selon les informations rapportées par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), le drame s’est produit à proximité du district de M’vady, situé dans le département de l’Ivindo.

La victime se trouvait dans la région dans le cadre d’un projet d’utilité publique. Ferry Mboumba Moukagni pilotait un camion lourdement chargé, affecté à une mission essentielle de réalisation de forages pour approvisionner le district en eau.

Alors qu’il circulait de nuit, le conducteur a soudainement perdu le contrôle de son véhicule pour une raison encore indéterminée. Le poids lourd a quitté la chaussée avant de basculer violemment dans un ravin profond. Sous la violence du choc, le quadragénaire est malheureusement décédé sur le coup, prisonnier de l’habitacle.

Un survivant hospitalisé à Makokou

Par chance, le pire a été évité pour le second passager du camion. Son compagnon de route, D. Essono, un jeune Gabonais de 32 ans, a survécu à cette chute impressionnante. S’il s’en sort miraculeusement vivant, le trentenaire souffre néanmoins d’une grave fracture à la jambe droite.

Rapidement secouru par les témoins et les équipes d’urgence, le blessé a été évacué vers les structures sanitaires de la province. Il a été transféré en urgence au Centre hospitalier régional Omar Bongo Ondimba de Makokou (CHROBOM), où il est actuellement pris en charge par le personnel médical. Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette sortie de route mortelle, qui rappelle une fois de plus les dangers des trajets nocturnes sur les pistes de l’intérieur du pays.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 9h55min
1 503 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Gabon : 5 millions de plants pour transformer l’agriculture nationale

9 juillet 2026 à 9h38min

Réforme foncière : le risque d’une spoliation désormais irréversible ?

8 juillet 2026 à 21h00min

Gabon : la future Gare Maritime de Libreville se dévoile

8 juillet 2026 à 19h06min

Okondja : un mort et deux blessés dans une collision entre un pick-up et un camion

8 juillet 2026 à 18h50min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Réforme foncière : le risque d’une spoliation désormais irréversible ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Réforme foncière : le risque d’une spoliation désormais irréversible ?
[#Interview] AGASA : la direction générale répond aux accusations de détournement de fonds 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Interview] AGASA : la direction générale répond aux accusations de détournement de fonds
[#Journal] Le 19H30 du 08 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 08 Juillet 2026
[#Interview] #Teaser, AGASA : la direction générale répond aux accusations de détournement de fonds 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Interview] #Teaser, AGASA : la direction générale répond aux accusations de détournement de fonds
[#Didi] Lébamba–Mbigou, les travaux vont bon train Sur l’axe Lébamba–Mbigou, les travaux routiers exécutés par l’entreprise Ebomaf avancent à un rythme visible. Sur le terrain, les engins sont mobilisés, les équipes à l’œuvre et les différentes opérations se poursuivent pour améliorer progressivement les conditions de circulation sur cette route stratégique pour les populations de la Boumi-Louetsi. Un chantier très attendu, dont l’évolution suscite l’espoir des usagers, des transporteurs et des riverains. 📍 Axe Lébamba–Mbigou 🎥 Images des travaux en cours Que pensez-vous de l’évolution de ce chantier ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Didi] Lébamba–Mbigou, les travaux vont bon train
[#Reportage] Filière bois : vers un apurement de près de 20 milliards de Fcfa de TVA 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Filière bois : vers un apurement de près de 20 milliards de Fcfa de TVA
S'abonner
Bouton retour en haut de la page