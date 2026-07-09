Ivindo : un conducteur d’engins trouve la mort dans un ravin

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Dans la nuit de mardi à mercredi, un dramatique accident de la circulation a coûté la vie à Ferry Mboumba Moukagni, un conducteur d’engins gabonais de 46 ans, employé par la Société Gabonaise Tous Travaux (SGTT). Selon les informations rapportées par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), le drame s’est produit à proximité du district de M’vady, situé dans le département de l’Ivindo.

La victime se trouvait dans la région dans le cadre d’un projet d’utilité publique. Ferry Mboumba Moukagni pilotait un camion lourdement chargé, affecté à une mission essentielle de réalisation de forages pour approvisionner le district en eau.

Alors qu’il circulait de nuit, le conducteur a soudainement perdu le contrôle de son véhicule pour une raison encore indéterminée. Le poids lourd a quitté la chaussée avant de basculer violemment dans un ravin profond. Sous la violence du choc, le quadragénaire est malheureusement décédé sur le coup, prisonnier de l’habitacle.

Un survivant hospitalisé à Makokou

Par chance, le pire a été évité pour le second passager du camion. Son compagnon de route, D. Essono, un jeune Gabonais de 32 ans, a survécu à cette chute impressionnante. S’il s’en sort miraculeusement vivant, le trentenaire souffre néanmoins d’une grave fracture à la jambe droite.

Rapidement secouru par les témoins et les équipes d’urgence, le blessé a été évacué vers les structures sanitaires de la province. Il a été transféré en urgence au Centre hospitalier régional Omar Bongo Ondimba de Makokou (CHROBOM), où il est actuellement pris en charge par le personnel médical. Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette sortie de route mortelle, qui rappelle une fois de plus les dangers des trajets nocturnes sur les pistes de l’intérieur du pays.